На нем красавица позирует в кружевном нижнем белье. Дополняют домашний образ Виктории Варги белая рубашка, которую она не застегнула. Есть подозрение, что последнюю она сняла со своего возлюбленного, итальянского футболиста Грациано Пелле.

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Несмотря на ее семейное положение, количество подписчиков модели постоянно растет. И здесь нет ничего удивительного, ведь модель регулярно радует своих поклонников все новыми и новыми эффектными кадрами. Подписчики Виктории Варги буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты обаятельная";

"Самая красивая девушка в сети";

"Чрезвычайная Виктория";

"Потрясающее фото. Тобой можно любоваться вечностью";

"Просто шикарная";

"Ты, как всегда, прекрасна";

"Мне нравится твой образ";

"Какая же ты милая";

"Горячая крошка".



Горячее фото Виктории Варги взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Варги

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