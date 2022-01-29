Не стал исключением ее последний пост. Он, к слову, не на шутку взбудоражил подписчиков Алены Омович. А все потому, что на фотографии красотка позирует совершенно голой. Более того, украинская Ким Кардашьян решила спросить своих сторонников, как они относятся к подобным кадрам.

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Как ни странно, с реакцией они не слишком медлили. Пользователи сети не только засыпали Алену Омович лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Читай самые интересные из них:

"Эстетика зашкаливает";

"Когда наполнила ванную горячей водой и ждешь, когда она немного остынет";

"Слишком красиво для пошлости";

"Когда тянешь кисуню купаться";

"Красивая пошлость";

"Это фото эстетически прекрасно";

"Что не поза, то искусство";

"Чрезвычайно крутое фото";

"Ты просто безупречная";

"Волшебная королева".



Соблазнительное фото Алены Омович взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Омович

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