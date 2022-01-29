Не стал исключением ее последний пост. Он, к слову, не на шутку взбудоражил подписчиков Алены Омович. А все потому, что на фотографии красотка позирует совершенно голой. Более того, украинская Ким Кардашьян решила спросить своих сторонников, как они относятся к подобным кадрам.
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Как ни странно, с реакцией они не слишком медлили. Пользователи сети не только засыпали Алену Омович лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Читай самые интересные из них:
- "Эстетика зашкаливает";
- "Когда наполнила ванную горячей водой и ждешь, когда она немного остынет";
- "Слишком красиво для пошлости";
- "Когда тянешь кисуню купаться";
- "Красивая пошлость";
- "Это фото эстетически прекрасно";
- "Что не поза, то искусство";
- "Чрезвычайно крутое фото";
- "Ты просто безупречная";
- "Волшебная королева".
Соблазнительное фото Алены Омович взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Омович
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Алена Омович не оставляет совершенно никого равнодушным. И здесь нет ничего удивительного, ведь от на нее просто невозможно оторвать взгляд. Если ты до сих пор этого не сделал, – подпишись на нашу героиню. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?