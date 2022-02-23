Комплексом упражнений с гирей поделился тренер по фитнесу Мэтт Фокс на своем инстаграме. Это мощная тренировка, которая изрядно проработает все твое тело. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Хватай гирю и тренируйся где угодно. Солнце, тренировка на свежем воздухе – мой номер один. А еще ее можно делать дома или в тренажерном зале. Эта тренировка прорабатывает все тело, а также заставляет тебя потеть,

– говорит тренер.

Как накачать тело с помощью гири

Напомним о важности разогревать мышцы перед тренировкой. Это положительно повлияет не только на рост мышц, но и позволяет избежать травматизма. А последний, как ты знаешь, может поставить на паузу работу над телом своей мечты.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Повороты на пятке

Приседания с гирей

Прыжок зверя с гирей

Подъем гири с рывком

Отжимание с прикосновением к гире

Как выполнять упражнения от тренера Эта тренировка выполняется в формате Табата. Тебе нужно будет работать в течение 40 секунд, после чего отдыхать 20. В общем, стоит выполнить 4 круга всех упражнений.

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Эта тренировка может быть как настоящим суперсетом, так и частью твоей привычной тренировочной рутины. Добавь эти упражнения к своему привычному распорядку, чтобы сделать работу над своим телом более интересной и результативной.

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Текст публикации Мэтта Фокса

Хватай гирю и тренируйся где угодно. Солнце, тренировка на свежем воздухе – мой номер один. А еще можно выполнять дома или в тренажерном зале. Эта тренировка прорабатывает все тело, а также заставляет тебя потеть.