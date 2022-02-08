Наш герой продолжает бросать безумные вызовы. Если раньше он показал, как справляется с диетой обладателя титула "Самый сильный человек мира" Тома Столтмана , то сейчас берется за его тренировку. Смотри, что из этого вышло!

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Бодибилдер попробовал тренировку "Самого сильного человека мира"

Сразу же оговоримся, что пытаться повторить увиденное не следует. Это может быть небезопасно для твоего здоровья!

Первое мероприятие – прогулка с деревянной рамой. Учитывая, что она сделана специально для братьев Столтманов, она весит 200 килограммов. Наш герой справился с этой тяжестью. Более того, ему удалось пронести целых 300 килограммов. Не зря он в спортзал ходил.

Смотри на видео, как Мэтт Морсия справляется с непростой тренировкой:

Во втором раунде Столтманы выводят Мэтта и его брата Бена на улицу для их версии броска мешка с песком. В их варианте нужно бросать пивную бочку над головой. Цель – перекинуть перекладину ворот для регби. Далее следует прогулка фермера.

Хитрость в прогулке фермера состоит в том, чтоб просто сжать руки так сильно, как ты можешь и идти. Просто сожми руки. Это просто,

– говорит Том.

Люк, его брат, добавляет, что важно держать гирю посредине для баланса. Также следует делать короткие контролируемые шаги. Они постоянно прибавляют вес к раме, пока Мэтт не достигнет максимального веса, который немного превышает 136 килограммов.

"Я чувствую себя сырной нитью. Похоже на полный беспорядок", – говорит он.

Последнее упражнение – камни Атласа. И Мэтт, и Бен могут выполнять непрерывные повторения со 120-килограммовым камнем. Потому потом Том выдает вариант на 140 килограммов, и именно здесь Бен достигает отказа.

Мэтт поднял его, как пластиковый мячик. Это круто. Особенно после всех этих повторений... Круто видеть, как эти ребята здесь делают силовые вещи,

– говорит Том.

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Как бы сложно ни было нашему герою, он справился со всеми задачами. Нам же остается ожидать, каким будет следующий вызов Мэтта Морсии. Подозреваем, будет что-нибудь не менее сложное.