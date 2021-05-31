Задача Пуассона в "Крепком орешке": действительно ли ее так сложно решить

Помнишь, как в фильме "Крепкий орешек 3" герой Уиллиса с напарником должны были решить задачу на переливание воды между сосудами, чтобы не взорвалась бомба? Так вот, такие задания есть в школьных учебниках, и называются они задачами Пуассона.

Симеон-Дени Пуассон (1781 – 1840) – знаменитый французский математик, механик и физик. У него множество научных достижений и новшеств, но сейчас на Men 24 вспомним лишь то, что вошло в массовую культуру.

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По легенде, когда Симеон-Дени был юным и далеко не профессором, более того – когда он даже не знал, кем станет, когда вырастет, один из приятелей показал ему несколько задач.

Эти задачи, по мнению приятеля, решить было либо невозможно, либо крайне трудно. Но Пуассон практически мгновенно разложил все по полочкам.

Ниже – одна из таких. А ты – попробуй, проверь, сможешь ли так же легко решить ее, как это в свое время сделал Пуассон. Или как это сделал Джон Макклейн.



Барон Симеон-Дени Пуассон во времена беззаботной молодости / Фото wikimedia

Задача Пуассона: классический пример

Условия задачи

Есть проточная вода (река или кран, или фонтан как в "Крепком орешке" – не важно).

И есть два сосуда – на 3 и 5 литров ровно (без делений или шкалы).

Переливать воду можно только при условии, что ты или заполняешь один сосуд до конца, или полностью опорожняешь другой.

Что надо сделать

Набрать ровно 4 литра воды.

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Как решить задачу Пуассона

4 литра могут поместиться только в 5-литровую емкость. Их можно получить путем нескольких простых манипуляций по переливанию. Например, так:

Наполняем трехлитровую емкость водой, переливаем воду в пятилитровую.

Затем снова наполняем трехлитровую, и дозаполняем пятилитровую.

Туда еще поместится 2 литра, следовательно – в трехлитровой останется ровно литр.

Далее все просто: пятилитровую опорожняем, переливаем туда остаточный литр из трехлитровой.

Опять наполняем трехлитровую емкость водой, и переливаем те три литра в пятилитровую.

Все – условия соблюдены, решение найдено: имеем в посудине ровно 4 литра воды. Правда, есть сомнения, что именно этот порядок действий – оптимальный. Так что у тебя есть шанс подумать и вычислить лучшую схему!

Интересно было? То-то же.– ведь задачи на переливание помогают развивать логическое мышление, пространственное воображение, выдержку и – настойчивость!