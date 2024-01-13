Полярные сияния хорошо известны на Земле. Они возникают в результате столкновение заряженных частиц Солнца с молекулами в нашей атмосфере. Обычно их видят только в высоких широтах, поскольку земная магнитосфера направляет эти частицы к полюсам.

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Однако такие сияния замечали и вокруг других планет Солнечной системы, таких как Юпитер и Сатурн, а также над некоторыми их спутниками. Эти световые шоу, вероятно, вызваны бомбардировкой заряженными солнечными частицами.

Коричневый карлик с полярным сиянием

А вот недавно обнаруженное полярное сияние вокруг коричневого карлика W1935, расположенного в свыше 40 световых годах от Земли, является загадочным. Ведь вблизи него нет звезд, которые могли бы снабжать заряженные частицы для разжигания сияния.

Коричневые карлики больше планет-гигантов и меньше звезд, но образуются так же – из коллапсирующего облака газа и пыли. То есть большинство коричневых карликов изолированы от звезд.

от звезд. Их также называют "несостоявшимися звездами", потому что у них нет достаточной массы, чтобы запустить ядерный синтез водорода в гелий в их ядрах.

На потенциальное полярное сияние над W1935 указывали инфракрасные выбросы метана, зафиксированы JWST.

При отсутствии внешнего солнечного ветра, который мог бы вызвать сияние, ученые считают, что внутри карлика может происходить некий процесс, снабжающий энергией его атмосферу.

внешнего солнечного ветра, который мог бы вызвать сияние, ученые считают, что внутри карлика может происходить некий процесс, снабжающий энергией его атмосферу. Также межзвездная плазма может поражать W1935, или же коричневый карлик может быть не полностью изолированным и получать приток частиц от соседней активной луны.

К слову: полярные сияния и ранее использовали для объяснения необычных свойств коричневых карликов. Однако именно наблюдение JWST за W1935 стало первым случаем, когда заметили выброс метана от коричневого карлика, что и указало на полярное сияние.

"С помощью JWST мы можем действительно "открыть капот" химии и распаковать, насколько похожими или отличными могут быть авроральные процессы за пределами нашей Солнечной системы", – ярко подытожил один из участников исследования.