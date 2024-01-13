Полярные сияния хорошо известны на Земле. Они возникают в результате столкновение заряженных частиц Солнца с молекулами в нашей атмосфере. Обычно их видят только в высоких широтах, поскольку земная магнитосфера направляет эти частицы к полюсам.
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Однако такие сияния замечали и вокруг других планет Солнечной системы, таких как Юпитер и Сатурн, а также над некоторыми их спутниками. Эти световые шоу, вероятно, вызваны бомбардировкой заряженными солнечными частицами.
Коричневый карлик с полярным сиянием
А вот недавно обнаруженное полярное сияние вокруг коричневого карлика W1935, расположенного в свыше 40 световых годах от Земли, является загадочным. Ведь вблизи него нет звезд, которые могли бы снабжать заряженные частицы для разжигания сияния.
- Коричневые карлики больше планет-гигантов и меньше звезд, но образуются так же – из коллапсирующего облака газа и пыли. То есть большинство коричневых карликов изолированы от звезд.
- Их также называют "несостоявшимися звездами", потому что у них нет достаточной массы, чтобы запустить ядерный синтез водорода в гелий в их ядрах.
На потенциальное полярное сияние над W1935 указывали инфракрасные выбросы метана, зафиксированы JWST.
- При отсутствии внешнего солнечного ветра, который мог бы вызвать сияние, ученые считают, что внутри карлика может происходить некий процесс, снабжающий энергией его атмосферу.
- Также межзвездная плазма может поражать W1935, или же коричневый карлик может быть не полностью изолированным и получать приток частиц от соседней активной луны.
"С помощью JWST мы можем действительно "открыть капот" химии и распаковать, насколько похожими или отличными могут быть авроральные процессы за пределами нашей Солнечной системы", – ярко подытожил один из участников исследования.