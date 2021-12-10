"Затерянные в космосе" (Lost in Space) – популярный сериал от Netflix. Как раз в начале декабря там вышел уже третий сезон (по плану – финальный).

В сериале человечество отправило на далекую Альфу Центавра целые семьи, чтобы те освоили новую звездную систему. Продюсер и шоураннер Зак Эстрин объяснил, могло ли такое на самом деле случиться.

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Альфа Центавра в "Затерянных в космосе": между реальностью и мечтой

Может ли такое быть, что люди когда-нибудь сделают из Альфы Центавра новый дом

Жизнь на Земле сталкивается со все большим количеством проблем (например, изменением климата со многими негативными последствиями). Неудивительно, что почти постоянную актуальность приобрел вопрос о том, смогло бы человечество жить на другой планете.

В сериале Lost in Space, который стартовал в 2018 году на Netflix (ну, собственно, не стартовал, а переродился – после оригинальной версии 1960-х годов), семья Робинсонов занимается именно этим. То есть – путешествует по космосу на Альфу Центавра.

Что такое Альфа Центавра. Альфа Центавра – это ближайшая к нашему Солнцу звездная система (4,36 световых года). У нее три солнца, два из которых можно даже невооруженным глазом увидеть на небе Южного полушария Земли. Соответственно, в Альфе Центавра расположены ближайшие к земле экзопланеты (две точно, еще несколько – могут быть, как предполагают ученые).



Вот как можно узнать Альфу Центавра на звездном небе.

Пригодна ли для жизни людей система Альфа Центавра

Прежде всего заметим, что сейчас добраться туда людям практически нереально. Со скоростью света мы еще не научились летать, а технологии, которые у нас есть сейчас, позволили бы долететь до Альфы Центавра за 6300 лет.

Но представим, что технологии изменились, и люди туда все же прилетели. Что они там увидили бы?

Из трех звезд системы две похожи на наше Солнце, третья же – красный карлик Проксима Центавра. Так вот, именно вокруг него вращаются известные на сегодняшний день две планеты .

системы две похожи на наше Солнце, третья же – красный карлик Проксима Центавра. Так вот, именно вокруг него вращаются известные на сегодняшний день две . Одна из них – Проксима b – может быть размером в Землю и кружиться в так называемой "зоне жизни" (то есть, на ней может быть жидкая вода).

Однако ученые фиксировали там какие-то вспышки и сейчас считают, что "человеческая" атмосфера там вряд ли может сформироваться.

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А теперь о "Затерянных в космосе"

Шоураннер сериала "Затерянные в космосе" Зак Эстрин сказал, что сценаристы учли некоторые знания о системе Альфа Центавра – чтобы сбалансировать реальность и вымысел.

Например, относительно расстояния и проблемы с добиранием. Персонажи не могли попасть туда при имеющихся земных технологиях, и потому в сериал ввели технологию инопланетную.

Но саму Альфу Центавра воспроизвели так, чтобы люди могли видеть в шоу не реальную научную картину, а мечту – место, где можно гулять по полям, купаться в океанах или лазить по деревьям.

Почему это шоу всегда привлекало людей и в 60-х, и сегодня? Потому, что оно показывает: если мы испортим Землю, то, возможно, у человечества есть надежда. Однако часть меня считает, что это вредно, ибо дает нам возможность оправдывать порчу планеты,

– подытожил Эстрин.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.