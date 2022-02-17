На своей странице в инстаграме Ана Чери опубликовала несколько фотографий. На них красотка позирует в роскошном платье с глубоким декольте. Этот наряд позволяет нам, а также каждому ее подписчику, буквально залипнуть на вырезе.

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"Бабочки на платье и в животе", – написала она под публикацией.

Серия фотографий безумно понравилась не только нашей редакции. В восторге от Аны Чери также ее преданная армия поклонников. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень потрясающая";

"Природная красота";

"Это что-то с чем-то";

"Твое платье завораживает";

"Какая же ты красивая";

"Я мог бы любоваться тобой целую вечность";

"Мне очень нравится твое настроение";

"У тебя отличный вкус";

"Ты чертовски горячая".



Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери



Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери



Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери



Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери

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