Люди, которые опасаются, что брак неизбежно ассоциируется со скукой, рутиной, эмоциональной привязанностью и другими проблемами. Если ты влюбился в одного из таких людей и, возможно, мечтаешь о свадьбе и торжественной присяге, сделай глубокий вдох и внимательно прочти советы эксперта.

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Аллергия на брак: как с ней справиться и понять?

Как отмечает Елена Бенвенути, психолог и психоаналитик, "не существует точного портрета человека с аллергией на брак, но есть много общих элементов между этими людьми".

Часто сопротивление, связанное с идеей брака и "навсегда", связано с прошлым опытом (недавним или древним) человека, который, возможно, был свидетелем катастрофического брака своих родителей или на собственном опыте пережил неудачную историю любви, часто обозначенную ложью и изменами, – она напоминает, что мужчинам нужно больше времени, чтобы пережить расставание. Отсюда и аллергия и нежелание,

– говорит эксперт.



Иногда люди не соглашаются на свадьбу из-за прошлого опыта / Фото freepik

Итак, если твоя партнерша подпадает под эту категорию, со всех сил избегай психологического давления и настойчивых вопросов. Ведь они будут иметь противоположный эффект от желаемого, усиливая ее страхи и враждебность к браку.

Вы можете обсудить концепцию брака спокойно и в нужное время, но также следует помнить, что каждые отношения уникальны и что любовь может быть прекрасной и продолжительной даже без брачного контракта. Не воспринимайте их антибрачную позицию как нечто негативное и, прежде всего, против вас, а как личную точку зрения, к которой стоит прислушиваться. Если отношения основаны на искренности, они будут продолжаться независимо от брака. Главное, чтобы в пару не входили презрение, злоба, молчание и ложь,

– подчеркивает эксперт.

А вот и четыре знака Зодиака, которые не очень охотно соглашаются на женитьбу.

Стрелец

Стрелец – знак Зодиака, известный своей жаждой свободы и бескрайними равнинами, по которым можно непрерывно скакать верхом. Получеловек-полуконь, он имеет импульсивный и страстный темперамент, с ним весело, но он стремится уйти от ответственности, чтобы вернуться в свое дикое состояние. Чтобы влюбить в себя человека, рожденного под этим Знаком, тебе придется быть таким же независимым и диким.

Скорпион

Романтичный, страстный и мастер флирта, если верить звездам. Но этот водный знак сдержанно относится к перспективе брака. Виной тому Плутон, который приводит к меланхолическому темпераменту и порой к неправильному обращению в отношениях. Приближаться к Скорпиону мягко и тактично – лучший способ достучаться до его сердца.



Главное – не давить на свою партнершу / Фото Drazen Zigic

Лев

Тщеславный огненный знак, в котором доминирует Марс, демонстрирует капризный и вспыльчивый темперамент. Они обожают завоевание и позволят вести себя к алтарю только в том случае, если их партнер сможет стимулировать их каждый день, не впадая при этом в рутину.

Водолей

Бунтарский до глубины души – недаром это один из самых неверных знаков Зодиака – этот воздушный знак, в котором доминирует Уран, живет ради свободы и любит нарушать правила, чтобы сказать "нет" правилам и монотонности. Кроме того, будучи очень умным знаком, они редко поддаются влюбленности. Чтобы смягчить Водолея, нужно время и очень сильное чувство юмора.

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Понятно, что это не значит, что на Львах, Скорпионах, Водолеях и Стрельцах невозможно жениться. Нет-нет, просто нужно быть готовым к тому, что барышни этих знаков Зодиака не будут охотно идти к алтарю.