Легенда UFC на пенсии Жорж Сен-Пьер на этой неделе поделился новым фитнес-вызовом со своими подписчиками в инстаграме. К счастью, он не нуждается ни в чем чрезвычайно сложном. Но и простым его не назовешь. Айда вместе с Men 24 выполнять 10-секундный челлендж от Жоржа Сен-Пьера.

Если тебе кажется, что вызов от звезды UFC чрезвычайно простой, то тебе только кажется. На самом деле все гораздо сложнее, но не невозможно. Поэтому ты тоже можешь попробовать выполнить вызов.

Это интересно Студент-медик 30 дней занимался бегом: изменения в его жизни понравятся каждому

"Вызов недели, ребята! Он отлично подходит для стабильности и равновесия. Я хочу, чтобы ты стоял на одной ноге с закрытыми глазами в течение 10 секунд. Это не так просто, вот увидишь", – бросает вызов подписчикам Сен-Пьер.

Продемонстрировав прием, Сен-Пьер дает своим подписчикам совет: следует попробовать развести руки. Это поможет сохранять равновесие. Если же этого не делать, то справиться с 10-секундным челленджем будет не так просто.

Однако, если тебе сложно оставаться в вертикальном положении в течение этих 10 секунд, ты не один такой.

"Слепой баланс на одной ноге тяжелый, потому что мы больше полагаемся на визуальные эффекты, чем сосредотачиваемся на поддержании этой позиции", – говорит тренер Эбенезер Самуэль.

Закрой глаза, а также попробуй найти точку отсчета, если будет непросто выполнить этот вызов.

"Ты должен полагаться на свои мышцы, чтобы обрести стабильность и создать напряжение. Это очень, очень сложно, но оно того стоит", – отмечает Самуэль, добавляя, что это хороший тест, который стоит попробовать босиком.

Айда пробовать выполнять вызов от звезды UFC Жоржа Сен-Пьера. У тебя точно все получится!