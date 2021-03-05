Ни для кого не секрет, что 2020 год стал годом не только ограниченных возможностей, но и брошенных вызовов. Кто-то скулил, что его закрыли в квартире, а кто-то искал альтернативные способы заниматься собой и своим телом. Блогер из Филадельфии, студент-медик Зак Хайли заметил, что так он долго не протянет. Поэтому искал способ добавить подвижности в свою жизнь.

Поэтому он решил попробовать бегать. Во-первых, это весомая причина выйти из дома. Во-вторых, бег положительно влияет на физическую форму. Парень, который никогда не мог назвать себя фанатом бега, попытался 30 дней заниматься им. После этого он дал каждому из нас несколько бесценных советов.

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"Через 2 месяца карантина моя физическая форма была на рекордно низком уровне. Я не тренировался, я не ходил в спортзал, я ничего не делал, чтобы вытащить себя из дома и заставить тренироваться", – признался он.

Чтобы вырваться из этой пропасти, Зак решил начать делать утреннюю пробежку через день. Он поставил перед собой задачу придерживаться этого режима в течение целого месяца. И вот что из этого вышло.

"День первый был борьбой. Я не знал, как быстро бежать, куда или как бежать. Я выглядел, как странный пингвин... Те первые дни были действительно тяжелыми. Моя грудь болела, мои ноги болели, все моё тело болело", – признается он.



Он признается, что в начале бегать было очень сложно / Скриншот с видео

Используя аудиоинструктаж в приложении Nike Run, чтобы поддерживать мотивацию, Зак заставлял себя просыпаться для утренних пробежек. Он выходил из дома при любой погоде или самочувствии.

"Я думаю, что лучшее, что вы можете сделать, когда пробуете что-то новое, – это просто следовать этому и делать это последовательно. Я не знаю, когда это произошло, но медленно проходили дни, мили. Постепенно я бежал все дальше, быстрее и лучше. Я пробежал три мили, потом четыре, потом пять миль", – отметил он.

Зак не только лучше бегал, но и чувствовал себя. Поэтому у него появилась эйфория, связанная с пробежками.

"Был тот удивительный момент, когда я получил кайф бегуна. Я наконец получил его. Я не знал, что это было, но у меня это было... Это было, как будто счастливые бабочки распространились от моего живота по всему телу", – рассказывает о собственных ощущениях Зак.



Со временем у него появилась эйфория, связанная с пробежками / Скриншот с видео

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По мере того как его беговые качества улучшались, он начал замечать, что не только чувствует себя лучше физически. Его утренний распорядок положительно повлиял на другие аспекты жизни.

"Лучшее, что эта здоровая привычка просто перетекла во все другие. Я лучше засыпал, я меньше нервничал, я начал сосредотачиваться на важных вещах, таких как моя семья... Но также вытеснила вещи, которые, как я понимал, были не столь важными для меня, как просмотр телевизора и видеоигры", – не без восторга добавил он.

Теперь Зак планирует сделать бег привычной частью своего образа жизни и тренировок.

"Я перешел от бега на две мили, чувствуя себя дерьмом, на шесть миль и чувствую себя прекрасно. Если это не показывает вам силу вашего тела, есть изменения, которые вы сможете внести за 30-дневный промежуток времени", – подчеркнул блогер.

Смотри, как Зак Хайли справлялся с 30-дневной пробежкой:

Он на своем примере доказал, что главное – не сдаваться. Не нужно слишком жалеть себя и искать каких-либо причин отказаться от тренировок. И очень скоро они не только станут частью твоей жизни, но и помогут тебе чувствовать себя значительно лучше.