Бодибилдер и блогер Ассель Свид регулярно экспериментирует с программами тренировок и диетами. Их он подглядывает в звезд. В своем последнем ролике Ассель берется за план бодибилдинга, который в свое время использовал мистер Олимпия, Арнольд Шварценеггер.

Эта программа тренировок состоит из 14 сложных упражнений, охватывающих грудь, спину, плечи, руки и ноги. Заметим, что Арнольд обычно посвящал тренировки только одной или двум областям тела, Ассель решил попробовать изнурительную версию этой тренировки. Он выполняет дроп-сеты и сет ы по обратной пирамиде для каждого упражнения.

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Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

В первом движении, жиме лежа, он начинает со 102 килограммов и снижает вес во втором и третьем подходах, сохраняя минимальное время отдыха между раундами.

"Я привык к тренировкам по обратной пирамиде, тройной дропсет", – говорит он, смакуя изнурительный опыт впереди.

Далее идет подъем гантелей, одна из любимых упражнений Арнольда для грудных мышц, которую Ассель выполняет 3 подхода по 15 повторений. После этого он берется за тягу Т-образной штанги в наклоне. Он выполняет это в дроп-сете, начиная с 3 пластин и затем постепенно переходя к двум, а позже к одной.

"Три подхода в этой быстрой смене абсолютно точно ранят тебя", – говорит он.

В сгибании рук со штангой на бицепс Ассель поднимает 56 килограммов за 2 повторения, сбрасывает 4 килограмма еще в 3 повторениях, а затем снижает вес еще на 4 килограмма на следующих 3 повторениях. Затем он выполняет 3 подхода по 15 концентрированных сгибаний гантелей, 3 подхода по 25 жимов лежа узким хватом и 3 подхода по 15 отжиманий от скамьи на трицепс.

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После этого Ассель делает 3 подхода по 8 жимов Арнольда (придумал сам актер) и подъем гантелей в стороны. Ассель выполняет боковую и фронтальную версии этого движения, а затем берется за наклонную вариацию.

"Я определенно рекомендую вам облегчить эту нагрузку", – отмечает он.

Перейдя на ноги, Ассель выполняет приседания со штангой, которые Арнольд описал как лучшее упражнение для наращивания ног. А затем 3 суперсеты по 20 разгибаний ног и сгибания подколенных сухожилий лежа, интенсивное испытание, которое "заставляет меня чувствовать, что мне нужно плакать". Наконец он завершает выпадами при ходьбе с гантелями.

"Мне действительно понравилось, что Арнольд Шварценеггер любит сосредотачиваться только на сложных упражнениях, он не тратит время в тренажерном зале, и это круто. Являетесь ли вы олимпийцем или врожденным спортсменом, или нет – не имеет значения. Всегда сосредоточивайтесь на том, что важно в тренажерном зале. Станьте сильнее и прогрессируйте в этом", – подчеркнул блогер.

Смотри, как Ассель выполнял упражнения Арнольда Шварценеггера:

Пытаться сразу же выполнить все упражнения Арнольда Шварценеггера – настоящее безумие. Но Ассель с этим справился, хотя и было довольно непросто. Мы все же рекомендуем не истощать свое тело, а уверенно идти к своей цели!