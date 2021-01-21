Зазвичай для виготовлення алкогольних напоїв люди використовують найдоступнішу для них сировину. Саме тому в основі мексиканської текіли – блакитна агава, кубинський ром роблять із цукрової тростини, американський бурбон – із кукурудзи, а, скажімо, бурятський Тарасун – з молока. До найкращого національного рецепта йшли часом крізь сотні років та експериментів.

В Україні ж люди здавна вирощували зернові культури – пшеницю, овес, ячмінь, просо тощо. Ми вже писали про ці інгредієнти для виробництва спирту. Сьогодні ж на Men 24 поговоримо про картоплю.

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Картопля – надзвичайно популярна культура не тільки в Україні, але й у всьому світі. Але чи знав ти, що з неї готують не лише страви, а й спирт для горілки? Нумо порівняймо картопляну горілку з пшеничною.

Та спробуємо розібратися, чому картопляна так і не стала популярною в нашій країні.

Сировина – душа напою

Надзвичайно важливим елементом у створенні горілки є саме сировина. Ба більше: чим вона якісніша, тим нейтральнішим вийде спирт. А це своєю чергою дозволить створювати усілякі смакові комбінації на наступних етапах виробництва.

Спирт для горілки, як ти вже знаєш, можна виготовляти зі зернових культур, цукрових, а також фруктів і овочів. Здавалося б, в Україні популярне не тільки зерно – пшениця, а й овоч – картопля.

​Однак останній не вдалося закріпитися на ринку алкогольної продукції. Чому ж так?



Пшенична проти картопляної: яка краща? / Колаж 24 каналу

Як та коли почали робити спирти з картоплі та пшениці

Якщо пшеницю вирощували в Європі уже кілька тисяч років тому, то про картоплю до XVII століття в Європі та Україні зокрема навіть не знали, адже родом цей коренеплід із Перу. Та й на початках картоплю вважали справжнім делікатесом, який могли собі дозволити тільки заможні люди.

Змінилося усе у XVIII столітті, коли шведська вчена й агрономка графиня Єва Екеблад виявила, що з картоплі можна робити борошно та – на хвилинку – горілку. Відкриття дозволило 24-річній жінці потрапити до Шведської королівської академії наук у 1746 році.

Нечуваний успіх для науковиці. Однак не для горілки з картоплі.



Єва Екеблад виявила, що з картоплі можна робити спирт / Фото POPULÄR HISTORIA

Після появи картоплі в Європі наші предки спочатку пробували готувати з неї страви, знайомилися з незвичайним заморським коренеплодом. Але з часом усе змінилося. Популярність картоплі та її дешевизна стали причиною того, що люди почали гнати домашній самогон з її залишків. Щоб не псувалися, так би мовити.

У картоплі міститься велика кількість крохмалю та глюкози, тож процес створення спирту з такої сировини матиме нижчу собівартість. Мовляв, не потрібно ще й окремо додавати цукор для бродіння. Та й з 1 тонни картоплі можна було виготовити 112 літрів спирту. Здавалося, б перемога. Але радіти зарано.

Картопля хоч і є вигідним видом сировини з позиції виробників, сам спирт, який виготовляється з неї, здебільшого підходить для технічних цілей.



Картопля – дешева сировина, але спирт із неї підходить більше для технічних цілей / Фото pinterest

Причиною цього є сивушні масла. Спирт з картоплі містить високу кількість синильної кислоти й інших речовин, які негативно впливають на здоров'я споживача. І саме це стало причиною того, що горілка з картоплі заборонена в деяких європейських країнах. Щоправда, не всіх, але про це згодом.

З пшениці ж наші предки виготовляли спирт раніше, ніж з картоплі. Щоправда, спочатку називали вони цей продукт зовсім не горілкою, а хлібним вином. У книзі "Історія Горілки" читаємо, що аж до XVIII століття основною сировиною для виготовлення "сорокаградусної" були саме пророщені зернята жита. Пшениця ж лідируючі позиції посіла трішки згодом.

Поява заводів, які замінили домашні винокурні, відкрила одну цікаву особливість: готувати алкоголь з пшениці виявилося не лише вигідніше, а й простіше.



У XVIII виявили, що робити спирт із пшениці простіше, ніж із жита / Фото unsplash

Цьому посприяв процес бродіння зерен цієї злакової культури, який відбувається активніше. Тож саме пшениця в нашій країні й загалом Східній Європі стала найпоширенішою культурою, з якої виготовляють горілку.

Як завдяки спирту розкривається смак горілки

Ти можеш запитати, яка ж різниця, з чого робити спирт, якщо його формула містить тільки вуглець, водень і кисень? Дійсно, формула етилового спирту – C2H5OH. Та це геть не означає, що весь етиловий спирт однаковий – без смаку й аромату сировини, з якої він виготовлений.

Напої різних виробників усе ж відрізняються один від одного. І все це тому, що у спирті залишається певна кількість домішок, характерних для сусла, з якого він виготовлюється.

Саме тому, на думку поціновувачів міцних алкогольних напоїв, пшенична горілка вирізняється м'якшим смаком, на відміну від житньої. Цим ми й можемо пояснити її популярність у народі.



Пшенична горілка м'яка на смак, це одна з причин її популярності / Фото Nemiroff

Зверни увагу: коли ми говоримо про смак, то маємо на увазі не штучні ароматизатори, якими часто зловживають виробники. Мовиться про інгредієнти, які дозволяють спирту розкритися, формуючи органолептику.

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Яка картопляна горілка на смак

На її смакові властивості впливають ті ж синильні кислоти, сивушні масла й інші сполуки, які є у спирті, виготовленому з цього коренеплоду. Ця вибухова суміш спричиняє швидше сп'яніння, а часто й втрату настрою.

Горілка з картоплі не може похизуватися м'якістю. Її аромат різкий та іноді не надто приємний. Вона в'язка, масляниста, має терпкий післясмак.

Також цьому напою властиві фруктові або земляні нотки. У радянські часи це намагалися маскувати за допомогою кориці. Але такий підхід не дозволив напою набути популярності на наших теренах.



Картопляна горілка часто в'язка, має різкий аромат, викликає швидке сп'яніння / Фото pinterest

Головне про смак пшеничної горілки

Такого, як про картопляну, не скажеш про пшеничну горілку. Вона вирізняється дещо кремовою текстурою та м'якістю, у смаку присутні хлібні нотки.

Пшенична горілка має виразні солодкуваті нотки, хоч і менш солодкі за аналоги, створені на основі кукурудзи. В ній розрізняють нотки лайма, цедри лимона, анісу або лакриці – смак має сильний характер.

Тож не дивно, що найякіснішим вважають спирт, у виробництві якого використовують добірні сорти пшениці, і що без якісної пшеничної горілки складно уявити свята та зустрічі. Причому далеко не тільки в Україні.



Без якісної пшеничної горілки складно уявити свята та зустрічі / Фото Nemiroff

Чи існують змішані картопляно-пшеничні горілки

Так, адже у деяких країнах Європи та США картопляна горілка все ж досить популярна. Цю дешеву сировину використовують ще з XIX століття. Але зараз частенько виробники хитрують, змішуючи пшеничний спирт з картопляним.

Зверни увагу, що такий мікс обов'язково повинні вписувати у маркування пляшки. І що такий алкоголь здебільшого належить до категорії низьких цін.

Однак наведемо й кілька прикладів відомих брендів саме картопляної горілки: Chopin (Польща), Karlsson's Gold (Швеція), Luksusowa (Польща), Woody Creek (США), Grand Teton Vodka, США.

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Пшенична VS Картопляна: хто ж кого

Якщо підбивати підсумки, то можна зробити кілька важливих зауважень:

Картопляна горілка дешевша у виробництві, та має характерний маслянистий присмак і різкий аромат. Вона може стати причиною швидшого сп'яніння, а також різкої зміни настрою.

Звісно, за кордоном уже вміють очищати спирт із картоплі від синильної кислоти й сивушних масел, проте якість його досі суттєво відрізняється від зернового – у гірший бік.

Адже якісний алкоголь повинен мати не тільки приємний смак і аромат, а й самобутній характер!

Спирт з якісного зерна, який проходить безліч етапів фільтрації, краще справляється з цим завданням. Тому й не дивно, що у світі загалом та в Україні зокрема популярнішою стала таки пшенична горілка.

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