Обычно для изготовления алкогольных напитков люди используют доступное для них сырье. Именно поэтому в основе мексиканской текилы – голубая агава, кубинский ром делают из сахарного тростника, американский бурбон – из кукурузы, а, скажем, бурятский тарасун – из молока. К лучшему национальному рецепту шли временами через сотни лет и экспериментов.

В Украине же люди издавна выращивали зерновые культуры – пшеницу, овес, ячмень, просо и другое. Мы уже писали об этих ингредиентах для производства спирта. Сегодня на Men 24 поговорим о картофеле.

Интересно знать Секреты водки: как фильтрация влияет на вкус

Картофель – очень популярная культура не только в Украине, но и во всем мире. Но знал ли ты, что из нее готовят не только блюда, но и спирт для водки? Давайте сравним картофельную водку с пшеничной.

И попробуем разобраться, почему картофельная так и не стала популярной в нашей стране.

Сырье – душа напитка

Чрезвычайно важным элементом в создании водки является именно сырье. Более того: чем оно качественнее, тем нейтральней получится спирт. А это в свою очередь позволит создавать всевозможные вкусовые комбинации на следующих этапах производства.

Спирт для водки, как ты уже знаешь, можно изготавливать из зерновых культур, сахарных, а также фруктов и овощей. Казалось бы, в Украине популярное не только зерно – пшеница, но и овощ – картофель.

Однако последний не удалось закрепиться на рынке алкогольной продукции. Почему же так?



Пшеничная против картофельной: какая лучше? / Коллаж 24 канала

Как и когда начали делать спирты из картофеля и пшеницы

Если пшеницу выращивали в Европе уже несколько тысяч лет назад, то о картофеле до XVII века в Европе и Украине в частности даже не знали, ведь родом этот корнеплод с Перу. И в начале картофель считали настоящим деликатесом , который могли себе позволить только состоятельные люди.

Изменилось все в XVIII веке, когда шведский ученая и агрономша графиня Ева Екеблад обнаружила, что из картофеля можно делать муку и – на минутку – водку. Открытие позволило 24-летней женщине попасть в Шведскую королевскую академию наук в 1746 году.

Неслыханный успех для ученой. Однако не для водки из картофеля.



Ева Екеблад обнаружила, что из картофеля можно делать спирт / Фото POPULÄR HISTORIA

После появления картофеля в Европе наши предки сначала пробовали готовить из нее блюда, знакомились с необычным заморским корнеплодом. Но со временем все изменилось. Популярность картофеля и ее дешевизна стали причиной того, что люди начали гнать домашний самогон из ее остатков. Чтобы не портились, так сказать.

В картофеле содержится большое количество крахмала и глюкозы, поэтому процесс создания спирта из такого сырья будет иметь низкую себестоимость. Мол, не нужно еще и отдельно добавлять сахар для брожения. И с 1 тонны картофеля можно было изготовить 112 литров спирта. Казалось, бы победа. Но радоваться рано.

Картофель хотя и является выгодным видом сырья с позиции производителей, сам спирт, который изготавливается из него, в основном подходит для технических целей.



Картофель – дешевое сырье, но спирт из него подходит больше для технических целей / Фото pinterest

Причиной этого являются сивушные масла. Спирт из картофеля содержит высокое количество синильной кислоты и других веществ, которые негативно влияют на здоровье потребителя. И именно это стало причиной того, что водка из картофеля запрещена в некоторых европейских странах. Правда, не всех, но об этом позже.

Из пшеницы же наши предки изготавливали спирт раньше, чем из картофеля. Правда, сначала называли они этот продукт вовсе не водкой, а хлебным вином. В книге "История Водки" читаем, что до XVIII века основным сырьем для изготовления "сорокаградусной" были именно пророщенные зерна ржи. Пшеница же лидирующие позиции заняла чуть позже.

Появление заводов, которые заменили домашние винокурни, открыла одну интересную особенность: готовить алкоголь из пшеницы оказалось не только выгоднее, но и проще.



В XVIII обнаружили, что делать спирт из пшеницы проще, чем со ржи / Фото unsplash

Этому поспособствовал процесс брожения зерен этой злаковой культуры, который происходит активнее. Поэтому именно пшеница в нашей стране и в целом Восточной Европе стала самой распространенной культурой, из которой изготавливают водку.

Как благодаря спирту раскрывается вкус водки

Ты можешь спросить, какая разница, из чего делать спирт, если его формула содержит только углерод, водород и кислород? Действительно, формула этилового спирта – C2H5OH. Но это совсем не означает, что весь этиловый спирт одинаковый – без вкуса и аромата сырья, из которого он изготовлен.

Напитки различных производителей все же отличаются друг от друга. И все это потому, что в спирте остается определенное количество примесей, характерных для сусла, из которого он изготавливается.

Именно поэтому, по мнению ценителей крепких алкогольных напитков, пшеничная водка отличается мягким вкусом, в отличие от ржаной. Этим мы и можем объяснить ее популярность в народе.



Пшеничная водка мягкая на вкус, это одна из причин ее популярности / Фото Nemiroff

Обрати внимание: когда мы говорим о вкусе, то имеем в виду не искусственные ароматизаторы, которыми часто злоупотребляют производители. Говорится об ингредиентах, которые позволяют спирта раскрыться, формируя органолептику.

Чем же отличаются вкусы водки из пшеницы и картофеля

Какая картофельная водка на вкус

На ее вкусовые свойства влияют те же синильной кислоты, сивушные масла и другие соединения, которые есть в спирте, изготовленном из этого корнеплода. Эта взрывная смесь вызывает скорее опьянения, а часто и потерю настроения.

Водка из картофеля не может похвастаться мягкостью. Ее аромат резкий и иногда не очень приятный. Она вязкая, маслянистая, имеет терпкий привкус.

Также этому напитку свойственны фруктовые или земляные нотки. В советские времена это пытались маскировать с помощью корицы. Но такой подход не позволил напитку завоевать популярность в нашей стране.



Картофельная водка часто вязкая, имеет резкий запах, вызывает быстрое опьянение / Фото pinterest

Главное о вкусе пшеничной водки

Такого, как о картофельной, не скажешь о пшеничной водке. Она отличается несколько кремовой текстурой и мягкостью, во вкусе присутствуют хлебные нотки.

Пшеничная водка имеет выразительные сладковатые нотки, хотя и менее сладкие за аналоги, созданные на основе кукурузы. В ней различают нотки лайма, цедры лимона, аниса или лакрицы – вкус имеет сильный характер.

Неудивительно, что самым качественным считают спирт, в производстве которого используют отборные сорта пшеницы, и без качественной пшеничной водки сложно представить праздники и встречи. Причем далеко не только в Украине.



Без качественной пшеничной водки сложно представить праздники и встречи / Фото Nemiroff

Существуют смешанные картофельно-пшеничные водки

Да, ведь в некоторых странах Европы и США картофельная водка все же достаточно популярна. Это дешевое сырье используют еще с XIX века. Но сейчас частенько производители хитрят, смешивая пшеничный спирт с картофельным.

Обрати внимание, что такой микс обязательно должны вписывать в маркировке бутылки. И что такое алкоголь основном относится к категории низких цен.

Однако приведем и несколько примеров известных брендов именно картофельной водки: Chopin (Польша), Karlsson's Gold (Швеция), Luksusowa (Польша), Woody Creek (США), Grand Teton Vodka, США.

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Пшеничная VS Картофельная: кто кого

Если подводить итоги, то можно сделать несколько важных замечаний:

Картофельная водка дешевле в производстве, и имеет характерный маслянистый привкус и резкий аромат. Она может стать причиной быстрого опьянения, а также резкого изменения настроения.

Конечно, за границей уже умеют очищать спирт из картофеля от синильной кислоты и сивушных масел, однако качество его до сих пор существенно отличается от зернового – в худшую сторону.

Ведь качественный алкоголь должен иметь не только приятный вкус и аромат, но и самобытный характер!

Спирт из качественного зерна, который проходит множество этапов фильтрации, лучше справляется с этой задачей. Поэтому неудивительно, что в мире в целом и в Украине в частности популярной стала таки пшеничная водка.