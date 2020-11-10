Мы уверенны, что ты не задумывался над тем, как же на самом деле проходят съемки порно. Ты точно не подозреваешь, что появление ролика на 20 минут требует не одной и даже не двух часов съемок. Но и это еще не все. К твоему вниманию секреты съемок порно, которым с тобой поделится Men 24.

Съемки порно не значительно легче, чем процесс создания художественных фильмов. Более того, ролики с рейтингом X нуждаются часто значительно большей отдачи и стараний. А Men 24 знает еще и несколько секретов порно, о которых ты даже не подозревал!

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1. Не все то сперма, что ней кажется

Аникки Олбрайт, директор и артистка года AVN, рассказала, что телесные жидкости в видео обычно настоящие. Но на фото, которые снимают параллельно с видео, эякулят заменяют на жидкий пенициллин или лубриканты.

Почему так? А потому, что актеру нужно эякулировать на камеру для видео. Затем нужно сделать еще и эффектные кадры со спермой на теле. И здесь используют те же методы, которыми не пренебрегают food-фотографы.



Для эффектного кадра настоящую сперму заменяют на искусственную / Фото unsplash

2. Месячные – не помеха

Ты не поверишь, но твоя любимая актриса в одной из последних сцен, которую ты смотрел, вполне могла иметь внутри губку. Одна из звезд порно рассказала, что этот метод используют часто, ведь невозможно остановить процесс съемок только потому, что у актрисы – месячные.

Главное – каждые полчаса менять губку, чтобы убедиться, что все идет по плану.

3. Оргазмы по расписанию

В порноиндустрии делают все для того, чтобы удивить зрителя. Поэтому нет ничего удивительного, что сценарии становятся еще более специфичным, а также точно прописывают каждое действие. Режиссер во время съемок может четко сказать: "ты собираешься устроить стриптиз, а потом через две минуты после начала сцены снимаешь бюстгальтер, а через минуту – трусики, и через три – вы начинаете мастурбировать".

Что касается оргазмов, то некоторые актрисы действительно пытаются его достичь. И причина здесь проста: "зрителям нравится видеть, как женщина получает удовольствие".



Каждый порноролик имеет четкий сценарий и график / Фото unsplash

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4. Анальный секс требует тщательной подготовки

В попытке разнообразить интимную жизнь мужчины часто задумываются над тем, как же предложить партнерше заняться анальным сексом. Казалось бы, что тут страшного? В порно все происходит быстро, просто и приятно. И на камеру процесс выглядит максимально бесшовным и идеальным.

"Девушки контролируют свою диету за день или за два до анальной сцены, чтобы все вычистить. В большинстве случаев они делают клизму накануне утром и вечером, чтобы убедиться, что все в порядке", – рассказала Олбрайт.

Не стоит забывать и о болевых ощущениях. В таком случае девушки часто используют специальные мази или таблетки, которые ослабляют неприятные ощущения.

5. Все регулярно сдают тесты

И речь идет не о ВНО по украинскому языку. Каждый порноактер обязан регулярно сдавать тесты, чтобы убедиться, что он не является носителем инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Более того, перед каждой съемкой актеры показывают друг другу результаты. В противном случае съемка просто не произойдет.

Интересен тот факт, что режиссерам и продюсерам не допускается видеть результаты тестирования.



Каждый актер и актриса регулярно сдают тесты на выявление ИППП / Фото istock

6. Иногда актеры имеют реплики

А кто сказал, что порноактеру не нужны слова? Не все они могут с головы выдать идеальную фразу, которая бы подходила определенной сцене. То же касается действий в кадре. Режиссер может показать табличку с надписью "сними трусики", если нужно перейти к следующему этапу.

Поэтому не исключено, что в последнем видео, которое ты смотрел, все реплики написание режиссерами, чтобы актеры не тупили во время съемок.

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7. Косметика по всему телу

Ты не поверишь, но макияж наносят не только на лицо, но и на все тело. Например, часто скрывают свои татуировки с помощью косметики. Это часто делают те актеры, которые не показывают своих лиц в кадре. А татуировка – один из маркеров, который позволяет узнать, к примеру, своего соседа или соседку по подъезду.



На теле порноактеров может быть много грима / Фото unsplash