Если тебе казалось, что этикет – это только о светских вечерах и всевозможных раутах, то это не совсем так. Практически каждая сфера нашей жизни имеет свои писаные и неписаные правила, которых следует придерживаться. Это нужно, чтобы не только не выглядеть невеждой, но и быть на высоте. На этот раз мы расскажем тебе о 7 правил секс-этикета, которых следует придерживаться каждому мужчине!

Секс-этикет – важная составляющая здоровых и приятных интимных отношений. К твоему вниманию 7 правил, которые каждому мужчине ни в коем случае нельзя нарушать. Лови их на Men 24 и бери на вооружение!

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1. Будь заботливым

Помни о том, что тебе нужно быть максимально вежливым. Это правило следует соблюдать задолго до того как вы попали в спальню. Ты не должен всем своим видом намекать на то, что вечером тебя ждет приз. Такое поведение может негативно повлиять на ее отношение к тебе.

Будь вежливым и позаботься о том, чтобы ей было комфортно с тобой . Иначе секс будет механическим, а удовольствие – отсутствующим!



Сделай все для того, чтобы ей было комфортно рядом с тобой / Фото unsplash

2. Избегай спешки

"Ну что, пойдем ко мне на кофе?", – нервным голосом спрашиваешь ты. И это твоя самая большая ошибка. Не подгоняй ее. Вполне вероятно, что из вежливости девушка тебе не откажет. Но это вовсе не означает, что она именно сейчас хочет секса. Ты должен обращать внимание на язык ее тела. Так ты обнаружишь, готова ли она перейти на новый уровень.

В квартире тоже не стоит сразу же с порога срывать с нее одежду . Исключением может быть тот факт, если она начала это делать первого!

3. Обсуди нюансы

Это еще один чрезвычайно важный момент. Вы должны проговорить "красные линии", которые не стоит переступать во время секса. Например, она не любит заниматься оральным сексом. Поэтому нужно об этом узнать перед тем, как выжидающе смотреть на свою ширинку.

Не стесняйся обсудить предпочтения и нюансы в сексе . Это позволит избежать негативных эмоций.



Перед сексом нужно обсудить все нюансы, которые могут возникнуть / Фото unsplash

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4. Используй презерватив

Нравится тебе это или не нравится, но презерватив – неотъемлемая составляющая секса. Исключением может стать только тот факт, что вы вместе сходили и сдали тесты. В другом случае следует значительно более ответственно отнестись к своему здоровью. Поверь, эта тонкая латексная защита может лишить тебя изрядного количества проблем и неприятностей!

Если твоя партнерша не хочет заниматься сексом с презервативом – можешь спокойно отказаться от продолжения вечера . Тебя, друг, это тоже касается!

5. Эгоизму не место

Не забывай также и о том, что удовольствие должен получать не только ты, но и твоя партнерша. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обращать внимание на ее тело. Ты увидишь, что ей нравится, а что – нет. Поэтому старайся сделать все для того, чтобы хорошо вам обоим.

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Во время секса вы вдвоем должны получать удовольствие / Фото unsplash

6. Будь заинтересованным

Ладно, вы четко обсудили в начале, что не нравится в сексе вам обоим. Но это вовсе не означает, что вы узнали все. Поэтому не стесняйся переспрашивать, приятно ли ей, что нужно изменить, чтобы она получила больше удовольствия.

Все просто. Нужно не бояться задавать вопросы.

7. Наглости – нет

Если же вы занимались сексом на ее территории – не наглей. Если вы не договаривались, что ты будешь ночевать у нее, то и навязываться не стоит. Исключением может стать тот факт, что она сама предложит тебе остаться.

Помни о том, что наглецов барышни не слишком любят. Должна быть четкая граница между уверенным и дерзким мужчиной!



Не будь наглым после секса / Фото unsplash

Соблюдай эти правила секс-этикета, чтобы интимные встречи приносили удовольствие не только тебе, но и твоей партнерше. А также не забывай говорить. Часто именно во время разговоров можно обнаружить, чего хочет девушка и что ты можешь сделать, чтобы ей было хорошо!