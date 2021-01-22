Статистика свидетельствует о том, что во время отпуска пары не только отдыхают, но и начинают значительно чаще заниматься сексом. И здесь совсем не нужно удивляться. У вас появляется больше свободного времени (все время – свободное). Вас не раздражают бытовые вопросы. И вас почти ничего не отвлекает. Как тут не вернуть страсть к привычному уровню? Лови правила секса в отпуске от Men 24!

Секс во время отпуска позволит не только хорошо провести время с возлюбленной. У вас еще и будет возможность попробовать все то, на что у вас не хватало ни сил, ни времени. Поэтому айда вместе с Men 24 изучать 7 правил идеального секса в отпуске, который подарит еще больше удовольствия!

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1. Начинай день с секса

Эксперты рекомендуют во время отпуска начинать свое утро именно с секса. Особенно, если вы выбрались на курорт с системой all inclusive. Во-первых, это позволит проснуться. Во-вторых, вы будете чувствовать себя бодрыми в течение всего дня. В-третьих, вечером у вас просто может не остаться сил и желания на этот приятный процесс. Все как дома, но на курорте.

2. Откажись от секса после еды

Мы не будем тебе долго объяснять, почему секс после еды – плохая идея. Но на всякий случай напомним, что во время отдыха ты позволяешь себе съесть значительно больше, чем обычно. Поэтому после этого ты не захочешь о сексе даже слышать. Твой максимум – лечь на шезлонг и ожидать, когда та вся вкуснейшая еда уляжется хотя бы где-то.



Секс – последнее, о чем вы будете думать после еды / Фото Unsplash

3. Избегай чрезмерного количества алкоголя

Во время отпуска мы рекомендуем отдавать предпочтение легким алкогольным коктейлям. Они позволят тебе не только хорошо провести время, но и не беспокоиться из-за похмелья и усталости, которая может внезапно обрушиться. В таком случае мысли о сексе утром не будут отходить на задний план из-за потенциального похмелья.

4. Секс-игрушкам утвердительное ДА

Во время секса в отпуске вы можете попробовать то, к чему давно не доходили руки. Например, добавить в свою интимную жизнь секс-игрушки. И говорится здесь не только о вибраторах. Вы можете использовать кольца для пениса, дополнительные стимуляторы. Также не забудьте прихватить масло для массажа. Все мы знаем, что он может стать идеальной прелюдией!

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5. Занимайтесь сексом не только на кровати

Конечно же, протестировать гостиничную кровать нужно. Но не стоит зацикливаться только на ней. Если у вас просторная и удобная ванная комната – отдайтесь страсти в ней. Вы можете использовать новые для себя поверхности, места. Но запомните раз и навсегда, что заниматься любовью в бассейне и на пляже не стоит. У вас есть все шансы нарваться на нежелательные хлопоты.



Попробуйте заняться сексом не только на кровати, но и в душе / Фото unsplash

6. Избегайте спешки

Секс во время отпуска должен быть медленным, а вы – концентрировать максимум внимания на получении удовольствия. Поэтому не нужно пытаться уложиться в 5 минут только для того, чтобы не упустить завтрак. Лучше приучите себя просыпаться чуть раньше!

7. Добавьте немного флирта

Интересный способ, который позволит разнообразить вашу интимную жизнь. Попробуйте пофлиртовать друг с другом. Вы можете, например, однажды притвориться незнакомцами и попробовать начать курортный роман. Это однозначно подарит вам неожиданные ощущения и позволит вернуть страсть в ваши интимные отношения.

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