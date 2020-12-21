Іноді потрібно спробувати зазирнути в голову своєї дівчини, щоб зрозуміти, що її найбільше збуджує. На щастя, нам на Men 24 цього робити не довелося. 5 дівчат на форумах розповіли, що найбільше їх збуджує. Візьми на озброєння їхні слова, якщо хочеш подарувати ще більше задоволення своїй коханій наступного разу!

У будь-яких стосунках надзвичайно важливо – прислухатися до свого партнера. Це дозволить вивчити вподобання та зрозуміти, чого робити не варто. Але ж дівчата – ті ще загадки. Тож твоя задача – спробувати поставити себе на місце своєї коханої. Лише так ти зможеш зрозуміти, чого вона хоче насправді. Men 24 уже зробив це за тебе. 5 дівчат у мережі розповіли, що збуджує їх найбільше. Скористайся їхніми порадами!

1. Кубики льоду

"Одного разу ми з хлопцем розважалися, і він такий: "Ти коли-небудь бавилася з льодом?". І я відповіла: "Не зовсім". Він сказав: "О, це може бути дійсно чуттєво", тому я погодилася спробувати. Ми пішли у спальню. Він повільно розтер мене кубиком льоду. Спочатку в інтимних місцях, потім шию та груди. Потім він теж цілував ці області. Але те, як він повільно використовував лід, було чудовими тортурами! Повільність цього призвела до такого шаленого збудження". Ешлі, 27 років.



Кубики льоду додадуть пікантності у ваше інтимне життя / Фото adobestock

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2. Приємне пробудження

"Хлопець, з яким я зустрічаюся, розбудив мене одного ранку. Повільно провів руками по моєму тілу та прошепотів мені на вухо: "Давай, пограй зі мною". Бекка, 29 років.

3. Еротичні аудіоповідомлення

"Хлопець, з яким ми займаємося секстингом, почав записувати голосові повідомлення, щоб підняти секстинг на сходинку вище. Він складав історії про те, як ми займаємося сексом, і надсилав їх мені по главах. Він пише усе це сам. І описи дуже детальні з аспектами того, що, як він знає, мені подобається і що збуджує мене. В останній історії розповідалося про те, як він зав'язав мені очі. Звук його голосу та зміст повідомлень зводять мене з розуму. Не думаю, що коли-небудь у житті мене так збуджували, і я продовжую слухати знову і знову". Елізабет, 33 роки.



Відправ своїй коханій еротичні аудіоповідомлення / Фото unsplash

4. Маленькі зухвалості

"Я відчуваю упевненість у чоловікові за милю. Найпривабливіше, що може зробити для мене чоловік, – мати тиху впевненість, коли він не відчуває необхідності доводити щось комусь. У результаті це поширюється і на спальню. З якоїсь причини чоловіки можуть бути дуже полохливими зі мною, навіть після того, як я дала згоду. У цей момент просто починай! Мені дуже подобається, коли я можу сказати, що хтось чекав мого "так", і тоді не виникає напруга. Мало того, маленькі зухвалості під час сексу – це весело. Одного разу я зустрілася очима з партнером, коли його руки були всередині мене. Він послав повітряний поцілунок, і ця зухвалість подіяла на мене. Дражнити, дозволяти мені думати, що я головна, а потім керувати мною... ось деякі з ключів до мого серця". Габріель, 25 років.

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5. Підтримка моїх фантазій

"О, я люблю, коли партнери кажуть "так" на мої фантазії. Це підтверджує, що фантазія сексуальна, і дозволяє мені зайняти місце в моїй уяві, де продовжує наростати збудження. І я бачу, як вони насолоджуються мною". Наталі, 36 років.



Підтримка сексуальних фантазій збуджує жінок / Фото unsplash

Маємо надію, що ці відвертості панянок дозволять тобі подарувати ще більше задоволення своїй коханій. Від себе ми додамо, що для представниць прекрасної половини людства надзвичайно важлива прелюдія, тож ні в якому разі не забувай про неї!

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