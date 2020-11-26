Казалось бы, чем же можно удивить во время секса в позиции 69. Но нет. Есть несколько вариантов этой секс-позиции, которые позволят получать еще больше удовольствия. Ими мы охотно делимся с вами в новом материале Men 24.

Возьми на вооружение эти 5 версий позы 69, чтобы получить еще больше удовольствия от занятия сексом. Men 24 не только назовет позиции, но и расскажет о методике выполнения и их преимуществах!

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1. Перевернутая 69

Как это работает: это то же самое, что и в классическом стиле, но вместо женщины сверху находится мужчина.

Плюсы вариации: перевернутая позиция 69 имеет тенденцию быть грубой. Это идеальная поза для женщин, которым нравится заниматься глубоким оральным сексом. Здесь нет ничего удивительного, ведь мужчина сверху, поэтому руководит процессом в основном он.



В перевернутой 69 мужчина – сверху

2. 69 на боку

Как это работает: партнеры занимаются сексом на боку.

Плюсы вариаций: если вы изо всех сил пытаетесь дотянуться до гениталий друг друга с помощью классической 69, то позиция 69 на боку может быть для вас. Она упрощает доступ ко всему. Это также требует меньше работы для мужчин ы , который традиционно находится сверху. Ведь в такой позиции, ты часто становишься на колени и хотя бы на один локоть, что может вызвать усталость, если делать это в течение длительного периода времени.



69 на боку позволяет получать удовольствие без труда

3. Приседания в 69

Как это работает: ты садишься на пол, опираясь руками и отклоняя голову назад, а твоя возлюбленная становится над твоими плечами и наклоняется к твоим гениталий.

Особенности вариации: для нее потребуются сила и гибкость поясницы, ягодиц и квадрицепсов, но если они у вас есть, то это крутой вариант классической.



Приседания в 69 – позиция, которая требует изрядной гибкости

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4. Вертикальная 69

Как это работает: вместо того, чтобы лежать на плоской поверхности, ты на самом деле держишь свою партнершу вверх ногами, пока стоишь.

Плюсы вариаций: ты чувствуешь себя богом, если сумеешь это осуществить.

Минусы вариаций: если ты не мускулистый мужчина, скорее всего, у тебя не будет сил, чтобы безопасно поддерживать партнершу. Вот почему эта поза идеальна, когда твоя партнерша особенно миниатюрная.



Вертикальная 69 подойдет для сильных ребят с хрупкими партнершами

5. Пробивная 69

Как это работает: кроме орального стимулирования партнерши используй пальцы или секс-игрушку, чтобы проникнуть в нее.

Преимущества вариаций: при внутренней стимуляции удовольствие растет экспоненциально для обеих сторон.



Пробивная вариация предусматривает дополнительную стимуляцию партнерши

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Разнообразь свой секс в позиции 69. Тебе однозначно понравится то, что вы с партнершей откроете ранее неизведанные глубины удовольствия и чувственности!