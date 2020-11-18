Кухня – одно из самых популярных мест для занятия сексом дома. Но мало кто задумывается над тем, что в этой локации есть несколько правил, которых следует придерживаться. Все это необходимо для того, чтобы получить как можно больше удовольствия и не травмироваться в порывах страсти. Читай на Men 24 о хитростях, которые нужно знать во время секса на столе.

Рассказываем в новом материале Men 24 о хитростях, которые позволят получить максимум удовольствия во время секса на столе. Возьми на вооружение!

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1. Учти высоту стола

Сексологи отмечают, что идеальная высота стола должна достигать твоей талии. Если тебя и твою партнершу беспокоит устойчивость стола – используйте его в роли опоры так, чтобы ваши ноги были на полу.



Высота стола должна достигать твоей талии / Фото shutterstock

2. Проверь его прочность

Усталость – тетка непредсказуемая. Она может постучаться в вашу дверь в любой момент. Поэтому эксперты рекомендуют предварительно убедиться, что стол выдержит вас обоих. Для этого попробуйте перенести на поверхность свой вес. Например, перед занятием любовью можешь положить партнершу на стол, а также опереться на него руками. Так ты поймешь, надежной ли является выбранная вами поверхность.

3. Секс на столе не должен быть агрессивным

Допустим, вы проверили стол на прочность, убедились, что заниматься сексом на его поверхности будет удобно. Казалось бы, можно спокойно приступать к процессу и не беспокоиться ни о чем. А вот и нет. Не забывай о том, что столешница – не самое мягкое место на земле, поэтому постели на нее одеяло или подложи подушку. А во время самого процесса убедитесь, что ножки не хотят разъехаться во все стороны!



Секс на столе не должен быть слишком агрессивным / Фото istock

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4. Не ограничивайся кухонным столом

Пожалуй, лучшим и сам ы м интересным для занятия сексом является именно бильярдный стол. Он мощный, мягкий и уверенно стоит на ножках. Поэтому, если когда представится такая возможность, – займитесь сексом на нем. Но здесь нужно помнить о том, что его поверхность не слишком охотно очищается от следов "преступления", поэтому позаботься о какой-то простыне или полотенце.

5. Оральный секс на столе

На столе можно заняться оральным сексом. Положи возлюбленную на столешницу. Сам присядь на колени возле нее. Ноги партнерши должны быть на твоих плечах в тот момент, когда ты будешь делать ей куннилингус. Идеальная прелюдия перед проникновением.

6. Сделай то, чего не позволяет кровать

Например, можете заняться сексом стоя. В этом случае одну ногу партнерша должна забросить на столешницу. Это позволит достичь более глубокого проникновения. Также можешь положить ее на спину на стол. Скрести ноги партнерши и входи в нее. Такая позиция позволит получить новые приятные ощущения.



Стол – не только для приготовления пищи / Фото shutterstock

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