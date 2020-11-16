Ми не стомлюємося тобі нагадувати, що мастурбувати – нормально. І цей, здавалося б, суто механічний процес може приносити ще більше задоволення. Ділимося з тобою кількома секретами, які варто взяти на озброєння, аби зловити ще більший кайф під час мастурбації.

Не завжди виникає можливість зайнятися сексом. Тож у таких випадках мастурбація – те, що лікар прописав. Men 24 ділиться кількома секретами, які дозволять отримати ще більше задоволення під час мастурбації!

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1. Зміни позу

Тут усе так само як і з сексом. Якщо ти мастурбуєш лише за комп'ютером, то пора це змінити. Спробуй лягти або стояти. Це може покращити стан тазового дна, а також посилити ерекцію.



Спробуй змінити звичну позу для мастурбування / Фото istock

2. Мастурбуй після тренування

Якщо після походу в спортзал виникає особливе бажання – не відмовляй собі. Фізичне навантаження супроводжується викидом гормонів, у тому числі адреналіну та дофаміну, – які змушують почуватися відмінно. Тож мастурбація в такому стані принесе ще більше задоволення. Але будь обережним, щоб тебе ніхто не застукав.



Після тренування мастурбація може принести приємні відчуття / Фото istock

3. Використовуй ерогенні зони

Можеш погладжувати область між пенісом і анусом, адже на ній міститься дуже багато нервових закінчень. Також не забувай про соски. Загалом, прислухайся до свого тіла, аби дарувати собі більше задоволення.

4. Увімкни простату

Пора нарешті відкинути забобони. Анус – джерело задоволення, адже він веде до простати. Стимуляція цієї залози, розміром з волоський горіх, дозволяє отримувати ще більше задоволення від процесу.

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5. Поміняй зчеплення та швидкість

У тебе можуть виникнути проблеми, якщо стискатимеш свій пеніс надто сильно або рухатимешся зашвидко. Тиск і поспіх – погані порадники. Тож краще присвятити мастурбації більше часу та не забувати про використання лубриканта.

6. Відтерміновуй фінал

Спробуй довести себе до межі та зупинися, поки твоя ерекція трохи не ослабне. Повтори процес кілька разів. Це дозволить тобі бути витривалішим у сексі, а також отримати нові відчуття від мастурбації.



Спробуй під час мастурбації відтермінувати момент еякуляції / Фото adobestock

7. Зміни руку

До мастурбації теж потрібно підійти креативно. Найменше, що ти можеш зробити – поміняти руку. Це може подарувати нові приємні відчуття. Сприйми зміну руки під час мастурбації як зміну секс-пози.



Спробуй мастурбувати іншою рукою або відразу обома / Фото unsplash

8. Використовуй секс-іграшку

Можеш, до прикладу, використати мастурбатор. Це іграшка, яка імітує вагінальний, анальний або оральний секс.

9. Пам'ятай про яєчка

Наостанок нагадуємо знову про нервові закінчення. В яєчках їх дуже і дуже багато. Тож до, під час та після мастурбації не забувай приділяти достатньо уваги яєчкам. Це, до слова, дозволить зрозуміти, які рухи тобі подобаються, а які – ні. Своїми спостереженнями однозначно потрібно буде поділитися з партнеркою.



Погладжуй яєчка під час мастурбації / Фото adobestock

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Мастурбація – це нормально. Головне – не надто захоплюватися рукоприкладством під час перегляду порно. Вмикай уяву, адже вона у рази краща, ніж будь-який еротичний фільм.