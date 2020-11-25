Конечно же, каждый мужчина хотел бы регулярно заниматься сексом. Кому-то достаточно будет 1 раза в неделю, а кому-то – 1 в день. Но несомненным остается факт, что отсутствие интимной жизни не слишком положительно влияет на твоё здоровье. Рассказываем в новом материале Men 24, что будет происходить с твоим здоровьем, если ты давно не занимался сексом!

Признайся, ты когда-нибудь думал, что происходит с твоим здоровьем, если отказаться от секса? Вот мы знаем ответ на этот вопрос. Читай на Men 24 о том, что же будет происходить со здоровьем, если из жизни исчезнет секс.

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1. Ты будешь больше раздражаться

Так или иначе, но отказ от секса становится причиной появления стресса. Оно и не удивительно, ведь это приятное занятие – отличное природное средство которое помогает избавиться от негативных эмоций. Если же этого не делать – они будут только накапливаться.

Помни о том, что во время секса твой мозг высвобождает целый набор гормонов, которые повышают настроение. К ним относятся дофамин, нейромедиатор "хорошего самочувствия", связанный с удовольствием; окситоцин, который заставляет нас чувствовать себя ближе к другим; пролактин, который отвечает за чувство удовольствия.

Поэтому достижение оргазма дает сигнал парасимпатической нервной системе, вследствие чего успокаивается не только она, но и твоё тело. Отсюда и появляется ощущение "блаженства".



Отсутствие секса может стать причиной повышения уровня стресса / Фото unsplash

2. Твоя иммунная система ослабевает

Часто болеешь последнее время? А что у тебя с интимной жизнью? Не исключено, что именно отсутствие секса может стать причиной того, что ты никак не можешь избавиться назойливой простуды.

Исследование, проведенное в Пенсильвании, показало, что у студентов колледжей, которые занимаются сексом 1 – 2 раза в неделю, уровень иммуноглобулина A для борьбы с простудой выше, чем у тех, кто вообще не занимается сексом.



Твой иммунитет ослабнет из-за того, что ты редко занимаешься сексом / Фото unsplash

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3. Риск возникновения рака простаты растет

Мужское здоровье не терпит безответственности. Поэтому следует считать секс не только приятным процессом, который дарит удовольствие. Это также и отличный способ профилактики рака простаты. Результаты крупномасштабного Гарвардского исследования, которое охватило почти 30 тысяч мужчин, показало: те, кто эякулировал более 21 раз в месяц, реже имели рак простаты по сравнению с теми, кто делал это 4 – 7 раз в месяц. Поэтому можешь устраивать настоящие секс-марафоны на выходных, чтобы не только дарить удовольствие, но и заботиться о своем здоровье!



Исследование показало, что регулярная эякуляция предотвращает развитие рака простаты / Фото unsplash

Секс – очень важная составляющая нашей жизни. Поэтому не нужно от него отказываться. Особенно, если учитывать, насколько приятным является это занятие!