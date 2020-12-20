Прокидаєшся у холодному поту після нічного жахіття, в якому займався сексом з босом? Дістають сни про секс з колишньою? Зовсім не обов'язково панікувати. Men 24 розповість тобі, що можуть означати найпоширеніші сексуальні сни, які не дають тобі спокою!

Відразу ж поспішаємо тебе заспокоїти. Сексуальні сни такого типу – цілком нормальне явище. А ми на Men 24 спробуємо тобі допомогти розібратися, що ж означають твої дивні сексуальні сни.

Це цікаво 3 поради, які допоможуть повернути пристрасть у вашу спальню

1. Секс з незнайомкою

Це не обов'язково означає, що ти хочеш зрадити своїй коханій або дружині з сусідкою або симпатичною офіціанткою. За словами Лаури Льовенберг, авторки книги "Мрій про це: відкрий свої мрії, зміни своє життя", це означає лише те, що у людини, з якою ти займаєшся сексом у своїх снах, є те, чого ти теж хотів би мати.

Секс – найкращий спосіб об'єднати двох людей. Коли ти займаєшся сексом з кимось уві сні, це зазвичай означає, що ти шукаєш те, що у нього є, а в тебе – ні,

– зауважила вона.

2. Секс з керівником

Знову ж таки, це не обов'язково означає, що ти щось відчуваєш до свого боса. Швидше за все, ти шукаєш кращих стосунків з ним. Оскільки секс настільки інтимний, він може означати, що ти відчуваєш величезну дистанцію між собою та керівником. Можливо, через стиль управління, який би ти хотів змінити.



Сон про секс з керівником означає, що ти відчуваєш величезну дистанцію між вами / Фото unsplash

3. Ти шукаєш тихе місце зі своєю партнеркою

Уві сні ви старанно шукаєте місце для сексу? Тоді це може вказувати на відсутність зв'язку між вами обома у повсякденному житті. Критично глянь на свій календар: ти просто зайнятий, але не особистим життям. Тому такі сни – сигнал, що слід запланувати побачення зі своєю коханою!

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4. Секс на публіці

Цей сон може просто збутися, коли сім'я або друг критично відгукуються про твою кохану. Це змушує тебе почуватися незахищеним, що відбивається у твоєму сні. Ти, ймовірно, боїшся, що інші засуджуватимуть твоє особисте життя та твій вибір.



Секс на публіці свідчить, що ти боїшся осуду особистого життя / Фото unsplash

5. Секс зі знаменитістю

Галь Гадот навідувалася до тебе цієї ночі? Яким би гарним не був секс, річ не у ній. Замість цього секс-сон зі знаменитістю може вказувати на те, що ти шукаєш центр уваги у своєму житті. Ти також просто хочеш бути у центрі уваги. Тож зроби це!

6. Сон про колишню

Твоя колишня іноді з'являється у снах? Тоді це може просто означати, що ти подорожуєш "жорстким диском" у своїй голові. Може бути, що у неї день народження або ж ти побачив її пост у фейсбуці. Але це не означає, що ти дійсно хочеш повернутися до неї. Якщо ж ти регулярно мрієш про свою колишню, то є ймовірність, що у твоїх нинішніх стосунках не все гаразд!



Сон про секс з колишньою ще не означає, що ти хочеш до неї повернутися / Фото unsplash

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Тож не потрібно лякатися своїх еротичних фантазій або надто реалістичних снів. Не все то секс, що ним здається. Іноді слід просто звернути увагу на стосунки з людиною, з якою ти займаєшся сексом уві сні.