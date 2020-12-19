Потрібно бути з собою максимально чесним: з часом пристрасть між вами починає гаснути, а інтимне життя перетворюється на рутину. Але у нас є кілька порад, які допоможуть повернути секс, яким ви займалися на початку стосунків. Мотай на вус поради від Men 24!

Затям раз і назавжди, що з часом секс має властивість змінюватися. І мовиться тут не про покращення, а про погіршення, якщо не цілковиту відсутність. Але панікувати не варто. Завжди можна щось змінити. Men 24 ділиться з тобою 3 порадами, які допоможуть повернути секс на попередній, пристрасний рівень!

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Спочатку ви докладаєте багато зусиль, щоб зблизитися,

– пояснює терапевтка Сара Хантер Мюррей.

Тож досягнувши бажаного кожен з нас перестає старатися. Ти можеш не сходити в душ або не зробити інтимну стрижку. Твоя ж партнерка уже не заморочується над зачіскою та вибором ефектного спіднього. У результаті ми отримуємо секс, який перестає нам подобатися та приносити задоволення. Розповідаємо, як усе змінити!

1. Ти повинен відчути її бажання

Понад 70% чоловіків говорять, що більше не відчувають жадання від свого партнера. "Повинно бути взаємне почуття похоті", – каже чоловік під час інтерв'ю. За словами Мюррей, це досягається шляхом позитивної реакції на моменти, коли вона бажає тебе. Якщо вона говорить, що ти маєш відмінний вигляд у своєму зшитому на замовлення костюмі, дай їй зрозуміти, як багато це для тебе означає.



Зверни увагу на її компліменти, адресовані тобі / Фото unsplash

Чоловіки, які брали участь в дослідженні, вказали, що сам вчинок найбільш яскраво свідчить про інтерес їх партнера. Тож, якщо бувають моменти, коли вона проявляє ініціативу, дай їй знати, наскільки це приємно чи захоплююче – це може змусити її зробити більше дій.

Те ж стосується коханої. Не будь жадібним на маленькі, але важливі компліменти. Не прокручуй подумки, яка вона красива у новій сукні. Скажи їй це. Але будь готовим, що після цього сукня може полетіти до долу.

2. Спробуй щось нове у ліжку

Тільки 66% опитаних чоловіків описують своє сексуальне життя як незаплановане або спонтанне.

Деякі штампи про чоловіків і секс – правда. Усі ці чоловіки перебувають у тривалих стосунках, тому в їх сексуальне життя увійшли рутина і буденність,

– додає Мюррей.

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За її словами, іноді непогано було б отримати трохи більше спонтанності. Для цього потрібно відмовитися від звичних для вас обох сексуальних ритуалів. Спробуйте зайнятися сексом після спільного приготування їжі або під час прийому душу зранку.



Додайте до свого інтимного життя щось нове / Фото istock

Ти пам'ятаєш той час, коли вперше зайнявся з нею сексом? Спробуй заново пережити це почуття, експериментуючи в ліжку. Елемент несподіванки працює особливо добре, якщо вірити дослідженням.

"Це завжди значно цікавіше і краще", – говорить один з чоловіків.

Тож спробуй нові пози, запитай про її фантазії, скористайся іграшками з секс-шопу, заглянь до холодильника. Загалом, зроби усе для того, щоб інтимне життя не було рутиною!

3. Почніть зустрічатися знову

50 % чоловіків вказують, що інтимне спілкування необхідне для відчуття сексуального бажання.

На щастя, це не повинно бути так страшно, як здається. Інтимне спілкування просто означає, що у вас є розмови на теми, про які ви давно не говорили,

– говорить Мюррей.

На початку твоїх стосунків партнер отримує незліченну кількість питань і всю твою увагу. "Ви розмовляєте один з одним, пізнаєте один одного і дізнаєтеся, як друга половинка бачить світ. Проте з часом ми припускаємо, що вже знаємо один про одного все, що негативно позначається на вашому спілкуванні", – каже Мюррей.

За словами Мюррей, жінки часто відчувають, що хороша розмова лежить на їх плечах, тому тобі потрібно проявити трохи більше ініціативи у розмові. Тож постарайся щодня знаходити момент, коли ви дійсно збираєтеся разом, – радить вона.



Спробуй знову закохатися у неї / Фото unsplash

Уникайте розмов про погоду або про те, що ви збираєтеся з'їсти. Краще зосередьтеся на тому, як вона поживає, на що був схожий її день, що її друзі задумали, або ще щось інше. Це може бути так само просто, як випити один келих вина, коли ти повертаєшся додому з роботи.

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Спробуй повернути у своє життя той вогонь пристрасті, який палав між вами. Пам'ятай про те, що просто чекати та надіятися, що він якось сам з'явиться, – програшний варіант. Дій!