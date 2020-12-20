Просыпаешься в холодном поту после ночного кошмара, в котором занимался сексом с боссом? Достают сны о сексе с бывшей? Совсем не обязательно паниковать. Men 24 расскажет тебе, что могут означать самые распространенные сексуальные сны, которые не дают тебе покоя!

Сразу же спешим тебя успокоить. Сексуальные сны такого типа – вполне нормальное явление. А мы на Men 24 попробуем тебе помочь разобраться, что же означают твои странные сексуальные сны.

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1. Секс с незнакомкой

Это не обязательно означает, что ты хочешь изменить своей возлюбленной или жене с соседкой или симпатичной официанткой. По словам Лауры Левенберг, автора книги "Мечты об этом: открой свои мечты, измени свою жизнь", это означает лишь то, что у человека, с которым ты занимаешься сексом в своих снах, есть то, что ты тоже хотел бы иметь.

Секс – лучший способ объединить двух человек. Когда ты занимаешься сексом с кем-то во сне, это обычно означает, что ты ищешь то, что у него есть, а у тебя – нет,

– отметила она.

2. Секс с руководителем

Опять же, это не обязательно означает, что ты что-то чувствуешь к своему боссу. Скорее всего, ты ищешь лучших отношений с ним. Поскольку секс настолько интимный, он может означать, что ты чувствуешь огромную дистанцию ​​между собой и руководителем. Возможно, через стиль управления, который бы ты хотел изменить.



Сон о сексе с руководителем значит, что ты чувствуешь огромную дистанцию ​​между вами / Фото unsplash

3. Ты ищешь тихое место со своей партнершей

Во сне вы старательно ищете место для секса? Тогда это может указывать на отсутствие связи между вами обоими в повседневной жизни. Критически взгляни на свой календарь: ты просто занят, но не личной жизнью. Поэтому такие сны – сигнал, что следует запланировать свидание со своей возлюбленной!

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4. Секс на публике

Этот сон может просто сбыться, когда семья или друг критически отзываются о твоей любимой. Это заставляет тебя чувствовать себя незащищенным, что отражается в твоем сне. Ты, вероятно, боишься, что другие будут осуждать твою личную жизнь и твой выбор.



Секс на публике свидетельствует, что ты боишься осуждения личной жизни / Фото unsplash

5. Секс со знаменитостью

Галь Гадот наведывалась к тебе этой ночью? Каким бы хорошим ни был секс, дело не в ней. Вместо этого секс-сон со знаменитостью может указывать на то, что ты ищешь центр внимания в своей жизни. Ты также просто хочешь быть в центре внимания. Поэтому сделай это!

6. Сон о бывшей девушке

Твоя бывшая иногда появляется в снах? Тогда это может просто означать, что ты путешествуешь "жестким диском" в своей голове. Может быть, что у нее день рождения или ты увидел ее пост в фейсбуке. Но это не значит, что ты действительно хочешь вернуться к ней. Если ты регулярно мечтаешь о своей бывшей, то есть вероятность, что в твоих нынешних отношениях не все в порядке!



Сон о сексе с бывшей еще не значит, что ты хочешь к ней вернуться / Фото unsplash

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