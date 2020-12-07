Отримувати подарунки, звичайно ж, приємно. Але, погодься, удвічі приємніше дарувати їх. Тож Men 24 вирішив допомогти тобі з підбором найкращих подарунків коханій дівчині до дня Святого Миколая. Нагадуємо, що залишилося не так уже й багато часу. Не зволікай!

Звичайно ж, можна уважно прислухатися до побажань своєї дівчини або ж просто подарувати їй сертифікат. Але будьмо відвертими, такий підхід може сподобатися не кожній панянці. Тож підготуйся ґрунтовно, запасися терпінням і прислухайся до порад від Men 24, які допоможуть не схибити під час вибору подарунка на Миколая коханій!

Це цікаво 6 речей, на яких економити можна, але не завжди варто

Даруй враження

Так, враження – те, що залишиться з твоєю коханою, навіть коли пройде кілька місяців. Тож такий подарунок викличе позитивні емоції, які зарядять її святковим настроєм, а також закарбуються у пам'яті надовго!

Подарункові сертифікати. Якщо мовиться про враження, то варто присвятити увагу чомусь незвичайному. До прикладу, можна відвідати майстер-клас зі скелелазіння або ж зануритися у світ VR-ігор. Таке вона точно запам'ятає надовго!



Якщо дівчина любить екстрим – сертифікат на скелелазіння їй сподобається / Фото istock

Романтичний подарунок. День Святого Миколая – затишне сімейне свято, яке так і надихає на створення романтичної атмосфери. Чому б не влаштувати кінопобачення або ж не відвідати дегустацію вин для двох? Тим паче, що у тебе ще є час до того, коли країну закриють на локдаун. Ми, звичайно ж, тримаємо кулачки, щоб цього не трапилося. Але шанси мізерні!



Чому б не влаштувати їй романтичний кіновечір / Фото shutterstock

Час для себе. У сучасному світі завжди браку часу, який можна цілком і повністю присвятити собі та сповна розслабитися. Тож похід у SPA або тайський масаж – ідеальні варіанти подарунків. Звичайно ж, ти можеш долучитися до неї, якщо вона буде не проти.



Дай їй можливість провести час з користю для себе / Фото istock

Варте уваги Як розтопити серце жінки: 7 правил сучасного джентльменського стилю

Смачні подарунки

Не прикидайся, що ти не любиш щось смачненьке. Це й стосується твоєї коханої. Головне – підібрати саме те, що сподобається саме їй. Безпрограшний варіант – фрукти, адже їх люблять усі. Але перед тим переконайся, що у неї немає алергії!

Набір для ласунки. У мережі можна знайти безліч варіантів солодких пакунків для коханої. Це можуть бути яскраві святкові пряники, смачні тістечка або ж пишні торти. Тут, звичайно ж, обирати тобі. Якщо ж можеш щось приготувати власноруч – зроби це. Такий крок сподобається їй найбільше!



Коробочка з солодощами – безпрограшний подарунок / Фото pinterest

Колекційний подарунок. Хтось збирає марки, а хтось – чашки. Не виключено, що твоя кохана у серванті тримає колекцію різних чаїв. Тож ти можеш поповнити її. Не зайвим також буде посуд.



Якщо кохана збирає чай – зроби тематичний подарунок / Фото rawpixel

Практичні подарунки

Так, є панянки, які віддають перевагу не фігурками ельфів і ялинковим прикрасам, а чомусь практичному. Наприклад, вона обожнює займатися йогою. У такому випадку новий килимок точно зайвим не буде.

Приладдя для кухні. Твоя кохана фанатіє від шоу "МастерШеф", а також обожнює експериментувати на кухні? Тоді кухонне приладдя буде вдалим подарунком. Придивися, можливо, їй бракує килимка для випікання або ж гарного посуду.



Фанаткам кулінарного мистецтва сподобається кухонне приладдя / Фото pixabay

Набір для догляду за собою. Косметика для обличчя та тіла ніколи зайвою не буває. Якщо ж боїшся прогадати з вибором – сіль для ванни, а також бомбочки стануть найкращим подарунком. Головне, щоб у неї була ванна, а не душ у квартирі.



Косметика для догляду – безпрограшний варіант подарунку / Фото pinterest

Техніка для дому. Її теж можна сміливо дарувати на Миколая. Ти ж пам'ятаєш про те, що більшість гаджетів дозволяють менше витрачати часу на всілякі побутові турботи. Наприклад, мультиварка дасть можливість не стовбичити годинами на кухні. Компактний порохотяг на акумуляторах дозволить з легкістю прибирати усю оселю.



Побутова техніка полегшить її життя / Фото istock

Прикраси. Тут потрібно приблизно орієнтуватися в тому, що подобається твоїй коханій, а що – ні. Після цього можеш сміливо вибиратися за покупками. До слова, дівчата останнім часом цінують hand made, тож можеш купити якусь круту та незвичайну підвіску або ж зробити її власноруч.



Дівчата сходять з розуму від прикрас / Фото rawpixel

Незвичайні подарунки

Якщо хочеш подарувати щось небанальне та вразити кохану до самого серця? То наступні кілька ідей тобі однозначно у цьому допоможуть.

Кігурумі. Це кольорові, ніжні та незвичні піжами у формі улюблених тваринок або персонажів з мультфільмів і кіно. Такий подарунок нереально сподобається дівчині, яка постійно мерзне в оселі, але не любить ходити у халаті або спортивному костюмі.



Кігурумі – надзвичайно затишний подарунок для дівчини / Фото pinterest

Телескоп. Не можеш дістати зірку з неба? Не біда. Просто дозволь зорям бути ближчими до своєї коханої. Вона зможе вечорами спостерігати за зоряним небом, насолоджуючись дивами Галактики. Всесвіт як на долоні – що може бути казковішим для неї?



Подаруй їй телескоп, щоб вона могла роздивлятися зорі / Фото pixabay

Грілка-масажер для ніг. Ще один подарунок для дівчат, які страшенно мерзнуть взимку. Особливо зручною вона буде для тих, хто працює дистанційно з дому. Не подарунок, а справжня знахідка!



Грілка-масажер для ніг дозволить розслабитися та зігріватися / Фото pinterest

Читай також Як читати мову тіла жінки: 5 мудрих порад чоловікам від психологів

Пам'ятай про те, що подарунки слід дарувати від щирого серця. Подумай, що саме вона хоче та спробуй здійснити її маленьку мрію. Тим паче, що на Миколая мрії мають властивість ставати реальністю!