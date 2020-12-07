Получать подарки, конечно же, приятно. Но, согласись, вдвойне приятней дарить их. Поэтому Men 24 решил помочь тебе с подбором лучших подарков любимой девушке ко дню Святого Николая. Напоминаем, что осталось не так уж много времени. Не медли!

Конечно же, можно внимательно прислушиваться к пожеланиям своей девушки или просто подарить ей сертификат. Но будем откровенны, такой подход может понравиться не каждой барышне. Поэтому подготовься основательно, запасись терпением и прислушайся к советам от Men 24 , которые помогут не ошибиться при выборе подарка на Николая любимой!

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Даруй впечатление

Так, впечатление – то, что останется с твоей любимой, даже если пройдет несколько месяцев. Поэтому такой подарок вызовет положительные эмоции, которые зарядят ее праздничным настроением, а также запомнятся надолго!

Подарочные сертификаты. Если говорится о впечатлениях, то стоит посвятить внимание чему-то необычному. К примеру, можно посетить мастер-класс по скалолазанию или окунуться в мир VR-игр. Такое она точно запомнит надолго!



Если девушка любит экстрим – сертификат на скалолазание ей понравится / Фото istock

Романтический подарок. День Святого Николая – уютный семейный праздник, который так и вдохновляет на создание романтической атмосферы. Почему бы не устроить киносвидание или не посетить дегустацию вин для двоих? Тем более, что у тебя еще есть время до того, как страну закроют на локдаун. Мы, конечно же, держим кулачки, чтобы этого не случилось. Но шансы мизерные!



Почему бы не устроить ей романтический киновечер / Фото shutterstock

Время для себя. В современном мире всегда не хватает времени, которое можно целиком и полностью посвятить себе и вполне расслабиться. Поэтому поход в SPA или тайский массаж – идеальные варианты подарков. Конечно же, ты можешь присоединиться к ней, если она будет не против.



Дай ей возможность провести время с пользой для себя / Фото istock

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Вкусные подарки

Не притворяйся, что ты не любишь что-то вкусненькое. Это и касается твоей любимой. Главное – подобрать именно то, что понравится именно ей. Беспроигрышный вариант – фрукты, ведь их любят все. Но перед тем убедись, что у нее нет аллергии!

Набор для сладкоежки. В сети можно найти множество вариантов сладких подарков для любимой. Это могут быть яркие праздничные пряники, вкусные пирожные или пышные торты. Здесь, конечно же, выбирать тебе. Если же можешь что-то приготовить своими руками – сделай это. Такой шаг понравится ей больше всего!



Коробочка со сладостями – беспроигрышный подарок / Фото pinterest

Коллекционный подарок. Кто-то собирает марки, а кто-то – чашки. Не исключено, что твоя любимая в серванте держит коллекцию различных чаев. Поэтому ты можешь пополнить ее. Не лишней также будет посуда.



Если любимая собирает чай – сделай тематический подарок / Фото rawpixel

Практичные подарки

Да, есть барышни, которые отдают предпочтение не фигурками эльфов и елочным украшениям, а практическим вещам. Например, она обожает заниматься йогой. В таком случае новый коврик точно лишним не будет.

Принадлежности для кухни. Твоя любимая фанатеет от шоу "МастерШеф", а также обожает экспериментировать на кухне? Тогда кухонные принадлежности будут удачным подарком. Присмотрись, возможно, ей не хватает коврика для выпечки или красивой посуды.



Фанаткам кулинарного искусства понравятся кухонные принадлежности / Фото pixabay

Набор для ухода за собой. Косметика для лица и тела никогда лишней не бывает. Если же боишься прогадать с выбором – соль для ванны, а также бомбочки станут лучшим подарком. Главное, чтобы у нее была ванна, а не душ в квартире.



Косметика для ухода – беспроигрышный вариант подарка / Фото pinterest

Техника для дома. Ее тоже можно смело дарить на Николая. Ты же помнишь о том, что большинство гаджетов позволяют меньше тратить времени на всевозможные бытовые заботы. Например, мультиварка даст возможность не торчать часами на кухне. Компактный пылесос на аккумуляторах позволит с легкостью убирать весь дом.



Бытовая техника облегчит ее жизнь / Фото istock

Украшения. Здесь нужно примерно ориентироваться в том, что нравится твоей любимой, а что – нет. После этого можешь смело выбираться за покупками. К слову, девушки в последнее время ценят hand made, поэтому можешь купить какую-то крутую и необычную подвеску или сделать ее самостоятельно.



Девушки сходят с ума от украшений / Фото rawpixel

Необычные подарки

Если хочешь подарить что-то небанальное и поразить любимую до самого сердца? То следующие несколько идей тебе однозначно в этом помогут.

Кигуруми. Это цветные, нежные и необычные пижамы в форме любимых животных или персонажей из мультфильмов и кино. Такой подарок нереально понравится девушке, которая постоянно мерзнет в доме, но не любит ходить в халате или спортивном костюме.



Кигуруми – очень уютный подарок для девушки / Фото pinterest

Телескоп. Не можешь достать звезду с неба? Не беда. Просто позволь звездам быть ближе к своей возлюбленной. Она сможет вечерами наблюдать за звездным небом, наслаждаясь чудесами Галактики. Вселенная как на ладони – что может быть сказочным для нее?



Подари ей телескоп, чтобы она могла рассматривать звёзды / Фото pixabay

Грелка-массажер для ног. Еще один подарок для девушек, которые очень мерзнут зимой. Особенно удобной она будет для тех, кто работает дистанционно из дома. Не подарок, а настоящая находка!



Грелка-массажер для ног позволит расслабиться и согреваться / Фото pinterest

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