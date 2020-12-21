Иногда нужно попробовать заглянуть в голову своей девушки, чтобы понять, что ее больше всего возбуждает. К счастью, нам на Men 24 этого делать не пришлось. 5 девушек на форумах рассказали, что больше всего их возбуждает. Возьми на вооружение их слова, если хочешь подарить еще больше удовольствия своей любимой в следующий раз!

В любых отношениях очень важно – прислушиваться к своему партнеру. Это позволит изучить предпочтения и понять, чего делать не стоит. Но девушки – те еще загадки. Поэтому твоя задача – попытаться поставить себя на место своей возлюбленной. Только так ты сможешь понять, чего она хочет на самом деле. Men 24 уже сделал это за тебя. 5 девушек в сети рассказали, что возбуждает их больше всего. Воспользуйся их советами!

1. Кубики льда

"Однажды мы с парнем развлекались, и он такой: "Ты когда-нибудь играла со льдом?". И я ответила: "Не совсем". Он сказал: "О, это может быть действительно чувственно", поэтому я согласилась попробовать. Мы пошли в спальню. Он медленно растер меня кубиком льда. Сначала в интимных местах, затем шею и грудь. Затем он тоже целовал эти области. Но то, как он медленно использовал лед, было замечательными пытками! Медлительность этого привела к такому безумному возбуждению". Эшли, 27 лет.



Кубики льда придадут пикантности в вашу интимную жизнь / Фото adobestock

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2. Приятное пробуждение

"Парень, с которым я встречаюсь, разбудил меня однажды утром. Медленно провел руками по моему телу и прошептал мне на ухо: "Давай, поиграй со мной". Бекка, 29 лет.

3. Эротические аудиосообщения

"Парень, с которым мы занимаемся секстингом, начал записывать голосовые сообщения, чтобы поднять секстинг на ступеньку выше. Он составлял истории о том, как мы занимаемся сексом, и посылал их мне по главам. Он пишет все это сам. И описания очень детальны с аспектами того, что, как он знает, мне нравится и возбуждает меня. В последней истории рассказывалось о том, как он завязал мне глаза. Звук его голоса и содержание сообщений сводят меня с ума. Не думаю, что когда-нибудь в жизни меня так возбуждали, и я продолжаю слушать снова и снова". Элизабет, 33 года.



Отправь своей любимой эротические аудиосообщения / Фото unsplash

4. Маленькие дерзости

"Я чувствую уверенность в мужчине за милю. Самое привлекательное, что может сделать для меня мужчина, – иметь тихую уверенность, когда он не чувствует необходимости доказывать что-то кому-то. В результате это распространяется и на спальню. По какой-то причине мужчины могут быть очень пугливыми со мной даже после того, как я дала согласие. В этот момент просто начинай! Мне очень нравится, когда я могу сказать, что кто-то ждал моего "да", и тогда не возникает напряжение. Мало того, маленькие дерзости во время секса – это весело. Однажды я встретилась глазами с партнером, когда его руки были внутри меня. Он послал воздушный поцелуй, и эта дерзость подействовала на меня. Дразнить, позволять мне думать, что я главная, а затем управлять мной... вот некоторые из ключей к моему сердцу". Габриэль, 25 лет.

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5. Поддержка моих фантазий

"О, я люблю, когда партнеры говорят "да" на мои фантазии. Это подтверждает, что фантазия сексуальная, и позволяет мне занять место в моем воображении, где продолжает нарастать возбуждение. И я вижу, как они наслаждаются мной". Натали, 36 лет.



Поддержка сексуальных фантазий возбуждает женщин / Фото unsplash

Надеемся, что эти откровенности барышень позволят тебе подарить еще больше удовольствия своей возлюбленной. От себя мы добавим, что для представительниц прекрасной половины человечества чрезвычайно важна прелюдия, поэтому ни в коем случае не забывай о ней!