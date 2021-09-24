Між Ернестом Гемінгвеєм (про його алкогольні вподобання ми розповідали) та Френсісом Скоттом Фіцджеральдом немає майже нічого спільного. Окрім, може, любові до міцних напоїв. Тільки-от Гемінгвей кохався найбільше у віскі, а Фіцджеральд – у джині.

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Френсіс Скотт Фіцджеральд: який алкоголь любив автор "Великого Гетсбі"

Автор "Великого Гетсбі" (а це, без сумніву, твір, який має прочитати кожен) Френсіс Фіцджеральд – один із найвідоміших любителів алкоголю в історії літератури. Причому його в цій любові цілковито підтримувала кохана дружина Зельда.

Під впливом міцних напоїв пара вчиняла шибайголівські трюки, які пізніше органічно впліталися у творчість – від вечірнього купання у мармурових фонтанах до відвідування найдикіших вечірок у самій піжамі.

Саме тому, вочевидь, твори Фіцджеральда були настільки реалістичними і чесними – все, про що писав, автор намагався спробувати сам.



Фіцджеральди – Скотт і Зельда / Фото pinterest

Відомо, що улюбленим напоєм Фіцджеральда був джин (письменник думав, що той найкраще освіжає подих).

А улюбленим коктейлем – "Джин Рікі" (це наче джин-тонік, але без тоніка – замість нього додавали газовану воду).

Якби ж він жив в Україні в наші дні, то його улюбленим напоєм була б горілка Nemiroff, яка стала брендом горілки №1 в нашій країні.

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