Между Эрнестом Хемингуэем (о его алкогольных вкусах мы рассказывали) и Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом нет почти ничего общего. Кроме, может быть, любви к крепким напиткам. Да и то Хемингуэй более всего любил виски, а Фицджеральд – джин.

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Фрэнсис Скотт Фицджеральд: какой алкоголь любил автор "Великого Гэтсби"

Автор "Великого Гэтсби" (а это, несомненно, произведение, которое должен прочитать каждый) Фрэнсис Фицджеральд – один из самых известных любителей алкоголя в истории литературы. Причем его в этой любви полностью поддерживала верная жена Зельда.

Под влиянием крепких напитков пара совершала сорвиголовские трюки, которые позже органично вплетались в творчество – от вечернего купания в мраморных фонтанах до посещения диких вечеринок в одной пижаме.

Именно поэтому, очевидно, произведения Фицджеральда были настолько реалистичными и честными – все, о чем писал, автор пытался попробовать сам.



Фицджеральды – Скотт и Зельда / Фото pinterest

Известно, что любимым напитком Фицджеральда был джин (писатель думал, что тот лучше всего освежает дыхание).

А любимым коктейлем – "Джин Рики" (это как джин-тоник, но без тоника – вместо него добавляли газированную воду).

Если бы он жил в Украине в наши дни, то его любимым напитком была бы водка Nemiroff, которая стала брендом водки №1 в нашей стране.