Під час нещодавнього інтерв'ю семиразовий чемпіон "Містер Олімпія" поділився двома "недооціненими" правилами. Їх він використовує під час власних тренувань, і вони можуть бути корисними для інших.

Варте уваги Класична, преміальна або ароматизована: обери горілку і пройди тест про твій характер

Перше правило Шварценеггера: "Коли кількість повторень зменшується, вага збільшується". І друге: "Я хочу, щоб останні два підходи були важкими, але я не хочу провалу".

Шлях до того, щоб ці правила працювали, – це метод спроб і помилок. Деякі люди хочуть, щоб я підбирав вагу для вас – зважаючи на 60 років у спортзалі, це погана ідея. Я можу переоцінити вас або недооцінити,

– зауважив він.

Шварценеггер заохочує людей експериментувати зі своїми тренуваннями, поки вони не знайдуть комбінацію ваг і повторень, які працюють для них, і зберігати позитивне мислення, поки вони все ще перебувають на стадії пошуку.



Шварценеггер закликає експериментувати зі своїми тренуваннями / Фото Drazen Zigic

"Я хочу, щоб ви всі думали про те, що тренажерний зал – це ваша лабораторія. Не думайте, що якщо ви вибрали занадто легку вагу і змушені робити 8 додаткових повторень, поки вони не стануть важкими, то ви зазнали невдачі. Не думайте, що якщо ви обираєте занадто важку вагу і змушені зупинитися, не виконавши жодного підходу, ви зазнали невдачі. Ви навчилися! – наголошує Шварценеггер.

Він також радить дотримуватися поступового підходу, випробовуючи ці правила.

Якщо ви робите 5 повторень вперше, візьміть вагу, з якою ви робили 8, і додайте понад 2 кілограми. Якщо це занадто легко, можете додати ще 2,

– продовжує він.

Читай також 93-річний чоловік дав 6 порад, які допоможуть прожити довге та яскраве життя

Прислухайся до порад Арнольда Шварценеггера. Вони однозначно позитивно вплинуть на твою роботу над тілом своєї мрії. Результати тебе однозначно потішать!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.