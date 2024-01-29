Під час нещодавнього інтерв'ю семиразовий чемпіон "Містер Олімпія" поділився двома "недооціненими" правилами. Їх він використовує під час власних тренувань, і вони можуть бути корисними для інших.
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Перше правило Шварценеггера: "Коли кількість повторень зменшується, вага збільшується". І друге: "Я хочу, щоб останні два підходи були важкими, але я не хочу провалу".
Шлях до того, щоб ці правила працювали, – це метод спроб і помилок. Деякі люди хочуть, щоб я підбирав вагу для вас – зважаючи на 60 років у спортзалі, це погана ідея. Я можу переоцінити вас або недооцінити,
– зауважив він.
Шварценеггер заохочує людей експериментувати зі своїми тренуваннями, поки вони не знайдуть комбінацію ваг і повторень, які працюють для них, і зберігати позитивне мислення, поки вони все ще перебувають на стадії пошуку.
Шварценеггер закликає експериментувати зі своїми тренуваннями / Фото Drazen Zigic
"Я хочу, щоб ви всі думали про те, що тренажерний зал – це ваша лабораторія. Не думайте, що якщо ви вибрали занадто легку вагу і змушені робити 8 додаткових повторень, поки вони не стануть важкими, то ви зазнали невдачі. Не думайте, що якщо ви обираєте занадто важку вагу і змушені зупинитися, не виконавши жодного підходу, ви зазнали невдачі. Ви навчилися! – наголошує Шварценеггер.
Він також радить дотримуватися поступового підходу, випробовуючи ці правила.
Якщо ви робите 5 повторень вперше, візьміть вагу, з якою ви робили 8, і додайте понад 2 кілограми. Якщо це занадто легко, можете додати ще 2,
– продовжує він.
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Прислухайся до порад Арнольда Шварценеггера. Вони однозначно позитивно вплинуть на твою роботу над тілом своєї мрії. Результати тебе однозначно потішать!