Во время недавнего интервью семикратный чемпион "Мистер Олимпия" поделился двумя "недооцененными" правилами. Их он использует во время своих тренировок и они могут быть полезны для других.

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Первое правило Шварценеггера: "Когда количество повторений уменьшается, вес увеличивается". И второе: "Я хочу, чтобы последние два подхода были тяжелыми, но я не хочу провала".

Путь к тому, чтобы эти правила работали это метод проб и ошибок. Некоторые люди хотят чтобы я подбирал вес для вас – учитывая 60 лет в спортзале это плохая идея. Я могу вас переоценить или недооценить,

– заметил он.

Шварценеггер поощряет людей экспериментировать со своими тренировками пока они не найдут комбинацию весов и повторений работающих для них и сохранять положительное мышление, пока они все еще находятся на стадии поиска.



Шварценеггер призывает экспериментировать со своими тренировками / Фото Drazen Zigic

"Я хочу чтобы вы все думали о том что тренажерный зал это ваша лаборатория. Не думайте что если вы выбрали слишком легкий вес и вынуждены делать 8 дополнительных повторений пока они не станут тяжелыми, то вы потерпели неудачу. Не думайте, что если вы выбираете слишком тяжелый вес и вынуждены остановиться, не выполнив ни одного подхода, вы потерпели неудачу, вы научились!, – отмечает Шварценеггер.

Он также советует придерживаться постепенного подхода испытывая эти правила.

Если вы делаете 5 повторений, впервые возьмите вес с которым вы делали 8 и добавьте более 2 килограммов. Если это слишком легко можете добавить еще 2,

– продолжает он.

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Прислушайся к советам Арнольда Шварценеггера. Они положительно повлияют на твою работу над телом своей мечты. Результаты тебя однозначно порадуют!

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