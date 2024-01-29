Во время недавнего интервью семикратный чемпион "Мистер Олимпия" поделился двумя "недооцененными" правилами. Их он использует во время своих тренировок и они могут быть полезны для других.
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Первое правило Шварценеггера: "Когда количество повторений уменьшается, вес увеличивается". И второе: "Я хочу, чтобы последние два подхода были тяжелыми, но я не хочу провала".
Путь к тому, чтобы эти правила работали это метод проб и ошибок. Некоторые люди хотят чтобы я подбирал вес для вас – учитывая 60 лет в спортзале это плохая идея. Я могу вас переоценить или недооценить,
– заметил он.
Шварценеггер поощряет людей экспериментировать со своими тренировками пока они не найдут комбинацию весов и повторений работающих для них и сохранять положительное мышление, пока они все еще находятся на стадии поиска.
Шварценеггер призывает экспериментировать со своими тренировками / Фото Drazen Zigic
"Я хочу чтобы вы все думали о том что тренажерный зал это ваша лаборатория. Не думайте что если вы выбрали слишком легкий вес и вынуждены делать 8 дополнительных повторений пока они не станут тяжелыми, то вы потерпели неудачу. Не думайте, что если вы выбираете слишком тяжелый вес и вынуждены остановиться, не выполнив ни одного подхода, вы потерпели неудачу, вы научились!, – отмечает Шварценеггер.
Он также советует придерживаться постепенного подхода испытывая эти правила.
Если вы делаете 5 повторений, впервые возьмите вес с которым вы делали 8 и добавьте более 2 килограммов. Если это слишком легко можете добавить еще 2,
– продолжает он.
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Прислушайся к советам Арнольда Шварценеггера. Они положительно повлияют на твою работу над телом своей мечты. Результаты тебя однозначно порадуют!