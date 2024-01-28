Під час дослідження, яке проводилося, коли чоловікові було 92 роки, виявили, що показники здоров'я його серця, м'язової маси і загальної фізичної форми були більш схожими на показники здорового 30- або 40-річного, ніж немолодого чоловіка.

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На думку дослідників, хоча Морган може мати певні генетичні переваги, принаймні частково його міцне здоров'я пов'язане з рутиною, яку він розпочав два десятиліття тому, у віці 73 років.

Ось шість факторів з дослідження, які, можливо, сприяли збереженню його фізичної форми та здоров'я на етапі життя, часто позначеному безліччю хвороб.

1. Серцево-судинна активність низької інтенсивності

Для дослідження вчені проаналізували режим тренувань Моргана, який включав близько 30 кілометрів на тиждень на гребному тренажері. Вони виявили, що близько 70 відсотків його тренувань були низькоінтенсивними. Це повністю відповідає рекомендаціям лікарів та науковців щодо покращення тривалості життя, витривалості та загальної працездатності.

Насправді, постійні низькоінтенсивні серцево-судинні тренування часто визначають як темп, при якому можна комфортно розмовляти під час виконання вправ, не задихаючись.

Він також потрапляє в зону 2 з точки зору частоти серцевих скорочень, тобто між 60% і 70% від максимальної частоти серцевих скорочень за хвилину. Серцево-судинна робота в зоні 2 є ідеальною для продуктивності та здоров'я, оскільки допомагає клітинам адаптуватися до підвищених навантажень.

2. Правильна кількість білка

Окрім регулярних фізичних вправ, 92-річний чоловік – на момент проведення дослідження – дотримувався дієти, яка ідеально підходить для людей похилого віку: режим з високим вмістом білка. Це допомогло йому зберегти напрочуд велику кількість м'язової маси при низькому вмісті жиру в організмі (15%, на рівні з більш молодим і здоровим чоловіком).

Білок – це ключова поживна речовина для нарощування м'язів і їх підтримки, а також для контролю апетиту. Згідно з рекомендаціями, ідеальна кількість білка становить близько 0,8 грама на кілограм маси тіла. Однак з віком стає важче підтримувати м'язову масу, і деякі дані свідчать про те, що вживання більшої кількості білка може допомогти нам старіти здорово. Ми рекомендуємо завжди дотримуватися балансу, оскільки деякі органи, такі як нирки та печінка, можуть постраждати.



Важливо, щоб раціон містив достатньо білка / Фото master1305

3. Час від часу включай сеанси з максимальними зусиллями

Решта аеробних тренувань Моргана, згідно з його неймовірним дослідженням, включала 20 відсотків помірної інтенсивності і 10 відсотків високої інтенсивності, наприклад, фазу спринту на повній швидкості.

Цей останній етап є важливим, оскільки дослідники виявили, що 92-річний чоловік мав чудову здатність ефективно використовувати кисень (і збільшувати його доступність під час тренування), що є важливим показником загального кардіореспіраторного здоров'я. Численні дослідження показують, що для розвитку цього виду фітнесу ідеально підходять коротші, інтенсивніші періоди вправ у темпі, який не можна підтримувати дуже довго.

4. Важка атлетика

Дослідники виявили, що Морган доповнював свої тренування на гребному тренажері дворазовими заняттями важкою атлетикою, виконуючи три кола по три підходи з випадами та іншими вправами з гантелями.

Знову ж таки, численні докази свідчать про те, що ірландець-довгожитель, схоже, мав рацію. Нещодавні дослідження показали, що силові тренування можуть допомогти запобігти хронічним захворюванням і уникнути передчасної смерті. Звичайно, тобі не потрібно проводити години в спортзалі, щоб отримати користь від цієї активності – насправді, дослідження показують, що достатньо від 30 до 60 хвилин на тиждень.

5. Ніколи не пізно займатися спортом

Фізичні вправи – це завжди добре. Морган почав займатися фізичними вправами у віці 73 років, хоча до цього ніколи не робив цього систематично. Дослідження показують, що навіть якщо люди починають займатися фізичними вправами у віці 80 або навіть 90 років, при належній увазі та турботі вони можуть отримати користь у вигляді м'язової маси та сили – елементів, які стають у нагоді в повсякденному житті, а також уникнути травм, пов'язаних з кволістю або низьким м'язовим тонусом.



Можна почати тренуватися навіть у поважному віці / Фото freepik

6. Безперервність і послідовність тренувань

На думку дослідників, однією з причин, чому Морган зміг досягти таких успіхів у покращенні свого здоров'я та фізичної форми, є те, що він був – і, очевидно, залишається – надзвичайно послідовним і надавав безперервності своїй рутині.

Фізичні зміни, пов'язані з дієтою та фізичними вправами, потребують багато часу, незалежно від того, чи йде мова про нарощування м'язів, спалювання жиру або поліпшення здоров'я. Саме тому експерти зазвичай не рекомендують радикальних дієт або тренувань, які не відповідають потребам часу.

Незалежно від того, наскільки оптимальною є дієта або фізичні вправи, ти не отримаєш жодної користі, якщо перестанеш їх дотримуватися, тому найкращий план довголіття – це те, чого ти можеш дотримуватися протягом тривалого часу.

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