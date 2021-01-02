А задумывался ли ты, сколько времени уделяешь занятию сексом? Это вместо тебя уже сделала компания Reebok. По ее заказу провели исследование "25915 дней" (71 год, средняя продолжительность жизни). Оно и пролило свет не только на нашу интимную жизнь, но и физическую активность и другие сферы жизни. Читай на Men 24, сколько своего драгоценного времени ты уделяешь сексу.

Понятное дело, что бренд интересовался прежде всего физической активности, поэтому исследование посвящено ей. Но сложно было обойти вниманием чрезвычайно важную составляющую нашей жизни – секс. Рассказываем на Men 24 , сколько времени сексу уделяет человек в течение всей своей жизни!

Это интересно 5 девушек рассказали, что их больше всего возбуждает

Что показало исследование?

На упражнения и физическую активность в нашей жизни находится всего 180 дней (0,69% жизни).

Не удивлены показателем времени, проведенного за гаджетами , – 10 625 дней (41%). Подозреваем, что еще через 5 лет эта цифра будет выше, ведь новые поколения практически рождаются со смартфоном в руках.



С гаджетами мы проводим 41% своей жизни / Фото unsplash

А что там с сидячим образом жизни? Оказалось, что 29,89% своей жизни мы проводим сидя (говорится о работе в офисе, поездках на машине, общественном транспорте, отдыхе дома за телевизором). Если говорить в днях, то это 7709 дней, представляешь?

Сексу хоть немного времени досталось? Если тебе казалось, что физической активности уделяешь очень мало времени, то сексу, как показало исследование, остается еще меньше. Говорится о печальных 119 днях жизни (0,45%).

Примечательно Ученые рассказали, каких мужчин считают лучшими любовниками

Всего в исследовании принимали 9000 респондентов из разных уголков мира. Опрос также пролил свет на тенденции:

Сидячий образ жизни составит 29,75% жизни (или 7709 дней);

С любимым человеком или близкими мы будем общаться 6,8% своей жизни (1769 дней);

На занятия сексом приходиться 0,45% жизни (около 117 дней);

Физической активности человек будет уделять 7,27 раза в месяц;

А новогоднее обещание среднестатистический человек нарушит через 2,72 месяца.



На секс приходится 119 дней жизни / Фото istock

Это исследование указывает всем нам на сферы жизни, которые проседают. Поэтому отложи смартфон в сторону и займись чем-то значительно приятнее. Сексом или хотя бы спортом!