Саме на цих помилках ми і зробимо акцент цього разу. Дізнайся, що потрібно робити, щоб тренування просто неба були ефективними та приносили тобі максимум користі.

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1. Відсутність захисту від сонця

Ти можеш думати, що наносити сонцезахисний крем потрібно лише влітку, але це хибна думка. Взимку промені можуть мати сильніший вплив на твою шкіру. Хоч їх і не буде настільки багато. Тож у першу чергу слід потурбуватися про захист шкіри від сонячного впливу. Також варто нанести бальзам на губи, щоб не обвітрити їх.

2. Тобі надто спекотно

Експерти не рекомендують тренуватися у тоненькій футболці. Але і надто закутуватися не варто. Одягнися так, щоб спочатку тобі було трохи холодно. Так, ти все правильно прочитав. Під час тренування ти багато рухатимешся, а отже твоє тіло виділятиме тепло. І ти зігрієшся. А от надмірна кількість одягу стає причиною посиленого потовиділення. Ба більше, ти ризикуєш захворіти.



Одягнися тепло, але не надто закутуй себе / Фото freepik

3. Недостатня кількість калорій

Холодніша пора року вимагає, щоб у двигуні було значно більше палива. А все тому, що він постійно працює, намагаючись зберегти тепло. Тобі може здатися, що ти з'їв надто багато під час свят, тому тобі потрібно стримувати себе. Але це точно не стосується тренувань просто неба. Правда, і тут варто дотримуватися золотої середини. Якщо ти з'їси аж надто багато, то високі шанси, що взагалі заледве зможеш рухатися.

4. Недостатньо вологи

Влітку зволоження – один з пріоритетів будь-якого спортсмена. Втрата рідини очевидна. І бажання поповнити свій організм виникає практично інстинктивно. Велика різниця взимку полягає в тому, що ти не настільки сильно пітнієш. Однак реальність така, що взимку у тебе вищі шанси стикнутися зі зневодненням. Тому турбуйся про те, щоб ти пив достатньо під час тренувань.



Не забувай також виконувати розминку та заминку / Фото freepik

5. Не думаєш про кінець тренування

Взимку потрібно тренуватися так, щоб після завершення фізичної активності ти не пер додому ще кілька кілометрів. Ти ж пам'ятаєш, що добряче спітнів. І якщо тобі доведеться довго йти, то твоє тіло швидко остигне, а також зростуть шанси захворіти. У такому випадку віддай перевагу майданчикам, розташованим поблизу дому або бодай кафе, в якому б ти міг посидіти, відігрітися та висохнути.

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Тренування взимку просто неба можуть і принесуть тобі багато користі. Розігрій м'язи, правильно виконуй тренування. І результати тобі однозначно сподобаються.