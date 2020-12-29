Секс – не лише приємний, а й надзвичайно кумедний процес. Принаймні таким його можуть робити ситуації, з якими ми регулярно стикаємося, займаючись коханням. До твоєї уваги 5 кумедних ситуацій, які можуть з тобою статися під час сексу. Розповідаємо про них на Men 24.

Від сексу можна отримувати не лише задоволення, а й безліч емоцій. Деякі з них, до слова, можуть бути не надто приємними. Але ми на Men 24 пропонуємо кожен твій фейл у ліжку спрямовувати у жартівливе русло. Тоді й ти почуватимешся добре, і партнерка не образиться, якщо щось піде не так.

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1. Назвав її ім'ям колишньої

Якщо ти думаєш, що таке буває лише у кіно, то ми змушені тебе засмутити. Іноді у пориві пристрасті з твого рота може вилетіти ім'я. Але не нинішньої коханої, а колишньої. І в такому випадку потрібно бути максимально обережним, аби це побачення не стало останнім.

У такій ситуації ми пропонуємо вибачитися перед партнеркою та спробувати переконати її, що вона – найголовніша жінка у твоєму житті. А минуле на те й минуле, щоб іноді з'являтися у житті, коли цього ніхто не хоче.



У пориві пристрасті ти можеш назвати її іменем колишньої / Фото adobestock

2. Смішний вираз під час оргазму

Деякі чоловіки під час оргазму починають корчити гримаси. Деякі – плакати. Загалом, у цей момент надзвичайно складно контролювати свої емоції, тож будь готовим, що виглядатимеш ти вкрай смішно. Це ж стосується і твоєї партнерки. Якщо, звичайно ж, вона не симулює оргазм. Тож у такому випадку ви можете просто посміятися та продовжувати корчити гримаси.

3. Гази

Ще один не надто приємний момент, але з ним пари стикаються регулярно. Враховуючи той фактор, що у нас суспільство диктує почуття сорому через випущення газів, то й у ліжку воно буде. Але пам'ятай про те, що під час заняття сексом ви повинні бути максимально вільними. Позбудьтеся комплексів і нав'язаних соціумом думок. Вам добре удвох? Ну то більше нічого й не потрібно!



Випустити гази під час сексу – нормально / Фото shutterstock

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4. Неприємний запах з рота

Часто буває так, що зайнятися сексом ви вирішуєте зранку. Тож потурбуйтеся про те, щоб ваші зуби були чистими. В іншому випадку процес може не принести бажаного результату. Якщо дуже лінь ходити до ванни – поклади у тумбочку біля ліжка не лише презервативи та лубрикант, а й кавові зерна. Їх можна пожувати, щоб прибрати неприємний аромат з роту.

5. Оргазм, якого нема

Буває так, що ти ніяк не можеш досягнути оргазму. І це нормально. Відразу ж бігти до аптеки або лікаря не потрібно. Натомість варто зрозуміти, що ж стало причиною цього. Можливо, ти надто багато випив? Або ж день був надто стресовим. Пам'ятай про те, що твій організм реагує на все, що відбувається з тобою. Тож не варто дивуватися, що іноді він починає берегти енергію лише тому, що ти почуваєшся надто виснаженим.



Не завжди секс повинен завершуватися оргазмом / Фото istock

Затям собі раз і назавжди, що під час сексу вам удвох має бути максимально класно. Не варто соромитися один одного. Даруйте задоволення. Насолоджуйтеся процесом і не зациклюйтеся на оргазмі!

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