Частенько можна почути про те, що кожен чоловік повинен нагулятися перед тим як будувати серйозні та виважені стосунки. Щоб у тебе не було відчуття, що ти чогось не спробував, Men 24 пропонує чек-лист з 4 видів сексу. Ними кожному чоловікові варто зайнятися до того, як вони наважаться піти до РАЦСу.

Тож тобі ми рекомендуємо спробувати ці 4 види сексу до того, як твої батьки почнуть відверто діставати питаннями, пов'язаними з внуками. Men 24 запевняє, що відкладати на потім точно не варто!

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1. Секс без зобов'язань

Але тут мовиться не про одноразову пригоду. Просто у твоєму житті має бути подруга, яка також не готова до серйозних стосунків. Але вона однозначно не проти гарно провести час. Тож ви можете займатися сексом без усіляких зайвих думок, планів на майбутнє та обтяжень побутом. І в цьому є однозначно низка переваг. Тобі не потрібно запам'ятовувати день народження її мами. Не треба вибирати шпалери у спальню. Нема потреби сперечатися, хто ж митиме посуд після вечері.

Утім, варто розуміти, що такий тип стосунків має одну суттєву складність. Тобі потрібно бути готовим до того, що в її житті з'явиться хтось інший.



Тобі варто спробувати секс без жодних зобов'язань / Фото fakt

2. Секс зі старшою жінкою

Ну хто не думав про секс з кобітою, яка на десяток років старша? От не повіримо, що у тебе таких фантазій не було. Тим паче що мамині подруги ще огогоякі! Тож не варто соромитися своїх бажань. Секс зі старшою жінкою подарує тобі палітру відчуттів, а також дозволить почуватися значно впевненіше.

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3. Секс на одну ніч

Цей варіант сексу відрізняється від зустрічей без зобов'язань. Тут мовиться про одноразову акцію, після якої ви більше ніколи не зустрінетеся. Такий тип сексу цінний, якщо ти дійсно боїшся когось впустити у своє життя. Але варто пам'ятати про те, що твоя партнерка повинна усвідомлювати, що після цієї ночі між вами нічого не буде. Не гоже влаштовувати сюрприз з ігноруванням її дзвінків і повідомлень. Так джентльмени не поводяться!



Після сексу на одну ніч залишайся джентльменом / Фото istock

4. Секс утрьох

Ми підозрюємо, а точніше надіємося, що на початку стосунків ти не пропонуватимеш своїй дівчині зайнятися сексом утрьох. Але це однозначно можна зробити з двома таємничими незнайомками, які навідалися до тебе на одну ніч. Таким чином ти зможеш і сексуальну фантазію задовольнити, і не образити нікого.

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Щоб усі ці сексуальні фантазії не стали причиною неприємностей, Men 24 наполегливо рекомендує займатися лише захищеним сексом. Вчасно одягнений презерватив дозволить тобі не лише отримати задоволення, а й позбутися не надто приємних наслідків. Пам'ятай про це!