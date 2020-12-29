Секс – не только приятный, но и чрезвычайно забавный процесс. По крайней мере таким его могут делать ситуации, с которыми мы регулярно сталкиваемся, занимаясь любовью. К твоему вниманию 5 забавных ситуаций, которые могут с тобой произойти во время секса. Рассказываем о них на Men 24.

От секса можно получать не только удовольствие, но и множество эмоций. Некоторые из них, к слову, могут быть не слишком приятными. Но мы на Men 24 предлагаем каждый твой фейл в постели направлять в шутливое русло. Тогда и ты будешь чувствовать себя хорошо, и партнерша не обидится, если что-то пойдет не так.

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1. Назвал ее именем бывшей

Если ты думаешь, что такое бывает только в кино, то мы вынуждены тебя огорчить. Иногда в порыве страсти с твоего рта может вылететь имя. Но не нынешней возлюбленной, а бывшей. И в таком случае нужно быть максимально осторожным, чтобы это свидание не стало последним.

В такой ситуации мы предлагаем извиниться перед партнершей и попытаться убедить ее, что она – самая важная женщина в твоей жизни. А прошлое на то и прошлое, чтобы иногда появляться в жизни, когда этого никто не хочет.



В порыве страсти ты можешь назвать ее именем бывшей / Фото adobestock

2. Смешное выражение во время оргазма

Некоторые мужчины во время оргазма начинают корчить гримасы. Некоторые – плакать. В общем, в этот момент чрезвычайно сложно контролировать свои эмоции, поэтому будь готов, что будешь выглядеть ты очень смешно. Это же касается и твоей партнерши. Если, конечно же, она не симулирует оргазм. Поэтому в таком случае вы можете просто посмеяться и продолжать корчить гримасы.

3. Газы

Еще один не слишком приятный момент, но с ним пары сталкиваются регулярно. Учитывая тот фактор, что у нас общество диктует чувство стыда за испускание газов, то и в постели оно будет. Но помни о том, что во время занятия сексом вы должны быть максимально свободными. Избавьтесь от комплексов и навязанных социумом мыслей. Вам хорошо вдвоем? Ну больше ничего и не нужно!



Выпустить газы во время секса – нормально / Фото shutterstock

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4. Неприятный запах изо рта

Часто бывает так, что заняться сексом вы решаете утром. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши зубы были чистыми. В противном случае процесс может не принести желаемого результата. Если очень лень ходить в ванную – положи в тумбочку у кровати не только презервативы и лубрикант, но и кофейные зерна. Их можно пожевать, чтобы убрать неприятный запах изо рта.

5. Оргазм, которого нет

Бывает так, что ты никак не можешь достичь оргазма. И это нормально. Сразу же бежать в аптеку или к врачу не требуется. Зато стоит понять, что же стало причиной этого. Возможно, ты слишком много выпил? Или же день был слишком стрессовым. Помни о том, что твой организм реагирует на все, что происходит с тобой. Поэтому не стоит удивляться, что иногда он начинает беречь энергию только потому, что ты чувствуешь себя слишком истощенным.



Не всегда секс должен завершаться оргазмом / Фото istock

Запомни раз и навсегда, что во время секса вам вдвоем должно быть максимально классно. Не стоит стесняться друг друга. Дарите удовольствие. Наслаждайтесь процессом и не зацикливайтесь на оргазме!