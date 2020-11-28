Уэльский спортсмен успешно вынес полноразмерное пианино на гору Гарт в Уэльсе. Экстремальный авантюрист и тренер по фитнесу Макс Гловер поднял 180-килограммовый музыкальный инструмент на подъем длиной 3,2 километра, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Royal Brompton и Harefield Hospital.

33-летнему бывшему морскому пехотинцу не привыкать к сложным испытаниям: в 2019 году он пробежал марафон с 1,7-тонной машиной, прикрепленной к его спине. Пройдя столь утомительное испытание на выносливость, он решил в этом году сделать еще один нетрадиционный подвиг. Рассказываем на Men 24 , как это происходило.

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"Думаю, я всегда был немного другим" , – сказал Гловер Runner's World UK .

Макс Гловер был полным решимости, поэтому решил не останавливаться на пути к своей цели. Тем более цель была благая: собрать средства для больницы, которая поддерживает его близкого друга . Поэтому он начал программу силовых тренировок еще в прошлом году.



Макс Гловер нес пианино, чтобы собрать деньги на благотворительность / Фото с инстаграма Макса Гловера

Строгий план предусматривал "приседания, румынский становую тягу, "прогулки фермера", подъемы на ноги с отягощением и другие подобные комплексные упражнения". Когда запрет ы ограничили доступ в спортзалы, Гловер перенес свои тренировки на открытые площадки.

"Я просто носил тяжести в рюкзаке, продолжал увеличивать вес и поднимался в гору. Я купил берген (пехотный рюкзак), поскольку знаю, что он может выдержать большой вес, и положил туда гантели, чтобы взять их с собой в поле или парк" , – рассказал он.

Гловер столкнулся с рядом препятствий на протяжении всего периода подготовки, включая травмы и болезни. Его подготовке помешали боль в Ахилле в июле и внезапное ухудшение здоровья за две недели до события.

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Смотри, какие следы остались на теле Макса после безумной затеи:

Вместо того чтобы демотивировать его, эти проблемы только еще больше подтолкнули его к достижению цели.

"Я думаю, что пребывание в морской пехоте было основой силы духа и решимости сделать что-то подобное" , – говорит он.

В сопровождении небольшой группы поклонников под названием "Team Lungs" он достиг вершины за 3 часа и 45 минут . После снятия груза со спины и глотка заслуженной кофе, спортсмен-победитель и его команда могли насладиться прекрасной игрой на пианино девушки, которая сопровождала спортсмена.

"Это был один из тех волшебных моментов. Сколько детей могут сказать, что они играли на настоящем пианино на вершине горы?!" , – добавил он.

Чтобы поддержать дело Гловера, ты можешь сделать пожертвование здесь .