Если ты из тех мужчин, которые предпочитают одежду в стиле casual, то наш новый материал однозначно будет полезным. Мы на Men 24 расскажем, как прокачать свой повседневный стиль, чтобы не выглядеть каждый день однообразно, а также чувствовать себя максимально уверенным. Возьми на вооружение!

Повседневный стиль можно считать одним из самых универсальных. Он подходит и для похода на работу, и для свиданий, и для не слишком официальных мероприятий. Men 24 рассказывает, как прокачать стиль casual, чтобы выглядеть еще круче!

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1. Добавь слои

Начнем с практической стороны. Осенью и зимой многослойность в стиле позволяет тебе согреться и чувствовать себя комфортно. Поэтому не стесняйся напоминать стильную капусту, когда выйдешь из дома.

Но в многослойности главное – не переусердствовать. Твой образ должен состоять из элементов, которые можно будет легко снимать, если возникнет такая необходимость. Поэтому не стоит выбирать несколько свитеров, которые надо снимать через голову.

Совет для джентльмена: многослойность отлично работает на свиданиях. Если твоя девушка замерзла – спокойно отдай ей свое пальто. Тебе тоже не будет слишком холодно, если под ним не была только рубашка.



Добавь своему образу многослойности / Фото thread

2. Акцент в образе

Люди запоминают детали и акценты. Поэтому они однозначно должны быть в твоем образе. Учитывая тот фактор, что стиль casual состоит из базовой капсулы, делать акцент нужно будет совсем не на одежде. Сразу же заметим, что брюки, рубашки и куртки эксперты не называют акцентами. Поэтому не стоит думать, что красные штанишки на все 100% выполнят задуманное.

Это может быть пара хорошей и чистой обуви. Можешь наконец решиться купить крутой ремень с массивной пряжкой. С чисто практической точки зрения, акцентным элементом может быть стильная сумка-бананка. Главное, чтобы ты не напоминал кондуктора в трамвае.



Сумка-бананка может стать отличным акцентом в твоем образе / Фото piquadro

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3. Одежда по размеру

Запомни раз и навсегда: одежда на тебе должна быть по размеру. Никаких висящих брюк, никаких гигантских курток. По крайней мере не в стиле casual. Стилисты напоминают о том, что повседневный стиль никогда не выглядит небрежно. Он демонстрирует твой вкус.

К сожалению, есть очень многие мужчин, чья фигура не соответствует лекалам. Поэтому часто возникает ситуация, когда на тебе одежда выглядит не слишком удачно. И здесь уже придется обратиться за помощью специалистов. Загляни в ателье и попроси подогнать под твои параметры новую пару джинсов или рубашку. Это нормально. Мы уже молчим о подгибе брюк.



Помни о том, что твоя одежда должна быть по размеру / Фото pinterest

4. Не бойся экспериментировать

Повседневный стиль не столь строгий как деловой, поэтому ты можешь смело экспериментировать. К примеру, ты обожаешь кроссовки. Тогда можешь спокойно сочетать их не только со спортивным стилем, но и носить с костюмами и брюками.

Вместо рубашки надевай водолазку под пиджак. Вместо классических брюк – темные джинсы. Пальто можешь заменить на бомбер. Делай все для того, чтобы не только выглядеть каждый день по-новому, но и чувствовать себя максимально комфортно.



Экспериментируй во время сочетание одежды / Фото pinterest

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