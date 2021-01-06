Бен Аффлек – американський актор, кінорежисер і сценарист. Крім своєї професії, він також відомий загадковими та дивними татуюваннями, про які навіть не шкодує. Men 24 пропонує глянути на татуювання на його тілі, а також розібратися, що ж вони означають.

Хто б знав, що у Бетмена Бена Аффлека за костюмом криється безліч відверто дивних татуювань. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що ж він наніс на своє тіло, і що ці малюнки для нього означають.

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Я був молодим. Це було весело і круто. Мені дуже шкода, але це хороший урок для рішень, які мають важливі та тривалі наслідки,

– прокоментував Бен свої татуювання в одному з інтерв'ю.

1. Дельфін

Бен намалював дельфіна на правому краю нижньої частини спини.

Значення: це татуювання, яке майже ніколи не бачили на фотографіях Бена, – прикриття попереднього малюнка Бена, який містив ім'я його колишньої. Вони зустрічалися у старшій школі.

2. Гігантський фенікс

На всю спину Бена Аффлека набите величезне татуювання з феніксом.

Значення: Бен звернув на себе увагу, коли його гігантське татуювання побачили під час зйомок сцен без сорочки для його фільму Netflix "Потрійний кордон". Раніше Бен заявив, що це тимчасове татуювання, але згодом додав, що воно справжнє та має важливе значення. Щоправда, жартома називає це татуювання "феніксом, що підіймається з дупи".



На спині Бена Аффлека можна побачити гігантського фенікса / Фото BACKGRID

3. OV

У Бена Аффлека є таємниче татуювання з літерами OV на лопатці, а також написом MOH NON-TE над ними і TA OR під ними.



Татуювання з загадковими літерами є на тілі Бена Аффлека / Фото bodyartguru

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4. Хрест і квіти

У Бена на лівому біцепсі є величезний хрест, оточений безліччю квітів.

Значення: ці квіти, намальовані навколо хреста, – оновлена версія його старого татуювання на тому ж плечі. Раніше там був перевернутий хрест з ромбами та картами туза пікового.



На лівому біцепсі є величезний хрест і квіти навколо нього / Фото BACKGRID

5. Колючий дріт з деревом і смугою троянд

Дерево і смуга троянд з'явилися на місці, де було татуювання з колючим дротом на правому біцепсі.

Бен Аффлек – приклад тих акторів, які не надто шкодують про свої татуювання. Він просто перебиває старі та не надто вдалі новими. Головне, щоб не дійшло до чорних забитих рук.

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