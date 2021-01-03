Роберт Дауні-молодший надзвичайно популярний актор. І попри те, що його кар'єра – справжня суміш зі злетів і падінь, його обожнюють мільйони людей по всьому світу. А роль Залізної людини в однойменній серії фільмів від Marvel подарувала йому не лише впізнаваність, а й одне з його небагатьох татуювань. Men 24 спробує розібратися, що означають татуювання на тілі Роберта Дауні-молодшого.

55-річний Роберт Дауні-молодший талановитий актор. Щоправда, більшість людей відразу ж згадають лише одну його роль, – Залізної людини у кінофраншизі від Marvel. Тож не дивно, що ця знакова роль залишила свій відбиток. Men 24 розповідає, які татуювання є на тілі Роберта Дауні-молодшого.

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1. Знак "Месників"

На правій руці Роберта Дауні-молодшого можна побачити літеру "А" у поєднанні з цифрою 6 та стрілкою, що проходить крізь неї.

Значення: появі цього татуювання слід завдячувати актрисі Скарлетт Йоханссон. Після закінчення 10 років роботи у фільмах Marvel вона вирішила зробити пам'ятний знак на тілі тих, хто входив до команди "Месників". Таке ж татуювання є у Кріса Гемсворта, Кріса Еванса, Джеремі Раннера, а також їхнього тату-майстра Джошуа Лорда.

Знак "Месників" прикрашає праву руку Роберта Дауні-молодшого

2. SUZIE Q

На лівому плечі Роберта Дауні-молодшого є скромне татуювання з іменем.

Значення: це татуювання – посвята його коханню до нинішньою дружини Сьюзан Левін. Перед нею він був одружений з Деборою Фалконер. Їхній шлюб тривав з 1992 по 2004 роки.



Татуювання SUZIE Q присвячене його нинішній дружині / Фото pinterest

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3. Indio

На правому плечі Роберта Дауні-молодшого є ще одне татуювання.

Значення: це татуювання містить ім'я його сина Індіо Фалконера Дауні від його першої дружини Дебори Фалконер. Роберт надзвичайно близький з ним: вони часто вибираються у походи та грають у відеоігри удвох.



Татуювання Indio присвячене його синові від першого шлюбу / Pinterest

Роберт Дауні-молодший надзвичайно крутий актор. І відомий він не лише роллю Залізної людини. Тож ми рекомендуємо глянути бодай "Шерлока Голмса". Тобі сподобається, гарантуємо!

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