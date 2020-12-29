Джейсон Момоа – американський актор. Шалену популярність він здобув завдяки своїй ролі Кхала Дрого в серіалі "Гра престолів". Тіло актора покрите безліччю татуювань. Розбираємося на Men 24, що означають татуювання на тілі Джейсона Момоа.

Джейсон Момоа – крутий актор, чиє тіло прикрашає безліч татуювань. На них ми і зупинимося у нашому новому матеріалі. Гайда на Men 24 розбиратися, які тату є на тілі Джейсона Момоа.

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1. Дитячі підписи

З лівого боку на грудях Джейсона є кумедні татуювання, на яких зображені підписи його дітей, виконані червоно-чорним кольором. Ми ні на шо не натякаємо. Сам розумієш.

Значення: ці татуювання мають надзвичайно милу історію походження. Джейсон Момоа надзвичайно близький зі своїми дітьми, тож він попросив Лолу та Вольфа поставити свої підписи, які він вирішив назавжди закарбувати на власному тілі.

2. Гавайський фамільний герб

На лівому передпліччі можна побачити герб. Це характерне татуювання з його гавайською культурою.

Значення: татуювання насправді є гербом гавайської сім'ї. Джейсон народився на Гаваях, і на знак поваги своєї гавайської культури, він зробив це татуювання. Гавайці поклоняються Аумакуа, якого вони вважають своїм духом-охоронцем. Вони вірять, що він приходить їм на допомогу у важкі часи в різних формах і подобах, наче їх опікун. Таким чином, в родині Момоа акула вважається їх духом-охоронцем. Ці татуювання присвячені їй, оскільки маленькі трикутники зображують зуби акули.

Це повинно прибрати темряву з вашого серця та принести світло,

– сказав Момоа в інтерв'ю.

3. Проста лінія

На тильній стороні лівої руки Джейсона Момоа можна побачити простесеньке татуювання – лінію. Він зробив її 7 червня 2014 року у тату-майстра Махала Тобіаса з Лос-Анджелеса.

Значення: це татуювання належить до традиційних акулячих зубів.

4. Компас

На правому передпліччі можна побачити компас.

Значення: Джейсон стверджує, що отримав це татуювання як джерело його напрямку у житті та під час прийняття рішень.

5. Ім'я найкращого друга

17 червня 2014 року Момоа зробив татуювання з ім'ям свого покійного найкращого друга на середньому пальці правої руки. Ім'я "Діабло" написане вертикально.

Значення: в одному зі своїх постів в інстаграмі Джейсон Момоа розповів прихильникам, що присвятив татуювання найкращому другові.

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6. Гордість циган

На внутрішній стороні правої руки Джейсон Момоа можна побачити татуювання з написом "Гордість циган".

Значення: продюсерську компанію Джейсона також називають Pride of Gypsies. Він заснував її у 2010 році. Компанія орієнтована на створення унікального та винахідливого контенту. Gypsy – людина зі свободою думки, тоді як Pride відсилає до прайду левів. Тому назва компанії натхненна власною вірою в те, що вони є групою художників-ентузіастів, які прагнуть створювати та виробляти привабливий контент.

7. Etre toujours ivre

На зовнішній стороні правого передпліччя Джейсона Момоа є татуювання, зроблене курсивним чорним шрифтом.

Значення: французька фраза, написана на передпліччі Джейсна, дуже проста: "etre toujours ivre". Вона означає: "Завжди бути п'яним". Це татуювання він зробив під час зйомок "Гри престолів".

8. Череп

Якщо придивитися, то під великим пальцем Джейсона Момоа є маленький череп.

Значення: актор стверджує, що любить черепи. Тож вирішив знайти на тілі маленький закуток, присвячений їм.

9. Пейзаж

7 червня 2014 року Джейсон Момоа зробив татуювання з зображенням пейзажу на своєму тілі. Супроводжується він написом "min engel", півмісяцем і п'ятикутною зіркою.

Значення: текст татуювання на тілі зірки написане норвезькою мовою, що означає "мій ангел". Що стосується самого пейзажу, то достеменно невідомо, який символізм він несе для актора.

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Джейсон Момоа надихає робити татуювання, які мають для тебе важливе значення. Тож і ти добре подумай перед тим, як записуватимешся до тату-майстра.