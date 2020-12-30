Антуан Грізманн: що означають татуювання на тілі форварда "Барселони"
Антуан Грізманн – французький футболіст, форвард іспанського клубу Барселона, а також збірної Франції. Його визнали найкращим бомбардиром і найкращим гравцем Євро-2016. Француз надзвичайно віруючий і є палким шанувальником боді-арту. Розберімося на Men 24, які татуювання є на тілі Антуана Грізманна.
29-річний футболіст Антуан Грізманн прикрасив своє тіло кількома татуюваннями. Розповідаємо на Men 24, що вони означають для нього!
Це цікаво Кріштіану Роналду: чому не робить татуювань легендарний форвард "Ювентуса"
1. HOPE
- На кісточках пальців правої руки Грізманна є татуювання. Це слово "HOPE", яке перекладається на українську як "НАДІЯ".
Значення: татуювання на пальцях Грізманна зауважили під час матчу Міжнародного Кубка чемпіонів Європи 2018 між Атлетіко Мадрид і ФК Інтер на стадіоні Ванда Метрополітан 11 серпня 2018 року у Мадриді. Це тату для Антуана – джерело мотивації.
2. Ініціали, зірки та хмари
- На правому передпліччі в Антуана Грізманна є татуювання з ініціалами, зірками та хмарами.
Значення: На тілі Антуана є ініціали з іменами його рідних, за якими йдуть хмари та зірки. Літера "А" означає ім'я його батька Алена Грізманна, "І" – ім'я його матері Ізабель Грізманн, "Е" – ім'я його дружини Еріки Чоперена. Усі ці татуювання – знак подяки їм.
3. FAME
- На зап'ясті правої руки Антуана є слово, яке читається як "СЛАВА".
Значення: на це татуювання Грізманна надихнув четвертий студійний альбом американського співака Кріса Брауні під назвою "FAME". Це скорочення від вислову Forgiving All My Enemies ("Прощення усіх моїх ворогів").
4. Ісус Христос
- На правому плечі Антуана Грізманна нанесений портрет Ісуса Христа.
Значення: Антуан Грізманн надзвичайно віруючий, тож татуювання з Ісусом Христом нагадує про готовність прийняти нас, пробачити, обійняти. Це татуювання – ще один доказ сильної віри та любові до християнства.
Варте уваги Ліонель Мессі: що означають татуювання на тілі нового "Короля футболу"
5. Цитата на його зап'ясті
- На правому зап'ясті Антуана Грізманна є цитата, написана арабською мовою. Вона читається як "Fais de ta vie un reve, et fais de tonve une realite".
Значення: це цитата відомого французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері, автора всесвітньо відомого оповідання "Маленький принц". Цитата на його зап'ясті означає "зробіть своє життя мрією і втільте мрію в реальність".
6. Діва Марія
- На внутрішній частині правої руки Грізманна є Діви Марії.
7. Татуювання око
- На внутрішній стороні правого біцепса Антуана є татуювання у вигляді ока.
8. Розаріум
- На його правому передпліччі "висить" розаріум з Хрестом.
Значення: це татуювання – символ твердої віри та любові до християнства.
Читай також Олів'є Жіру: що означають татуювання на тілі форварда "Челсі"
Антуан Грізманн – крутий футболіст, а також надзвичайно віруюча людина. Тож більшість татуювань на його тілі присвячені саме вірі в Бога. Також він завжди покладається на рідних, тож і для них залишив місце на своєму тілі.
Поділитися новиною