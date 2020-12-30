Антуан Грізманн – французький футболіст, форвард іспанського клубу Барселона, а також збірної Франції. Його визнали найкращим бомбардиром і найкращим гравцем Євро-2016. Француз надзвичайно віруючий і є палким шанувальником боді-арту. Розберімося на Men 24, які татуювання є на тілі Антуана Грізманна.

29-річний футболіст Антуан Грізманн прикрасив своє тіло кількома татуюваннями. Розповідаємо на Men 24, що вони означають для нього!

Це цікаво Кріштіану Роналду: чому не робить татуювань легендарний форвард "Ювентуса"

1. HOPE

На кісточках пальців правої руки Грізманна є татуювання. Це слово "HOPE", яке перекладається на українську як "НАДІЯ".

Значення: татуювання на пальцях Грізманна зауважили під час матчу Міжнародного Кубка чемпіонів Європи 2018 між Атлетіко Мадрид і ФК Інтер на стадіоні Ванда Метрополітан 11 серпня 2018 року у Мадриді. Це тату для Антуана – джерело мотивації.

2. Ініціали, зірки та хмари

На правому передпліччі в Антуана Грізманна є татуювання з ініціалами, зірками та хмарами.

Значення: На тілі Антуана є ініціали з іменами його рідних, за якими йдуть хмари та зірки. Літера "А" означає ім'я його батька Алена Грізманна, "І" – ім'я його матері Ізабель Грізманн, "Е" – ім'я його дружини Еріки Чоперена. Усі ці татуювання – знак подяки їм.

3. FAME

На зап'ясті правої руки Антуана є слово, яке читається як "СЛАВА".

Значення: на це татуювання Грізманна надихнув четвертий студійний альбом американського співака Кріса Брауні під назвою "FAME". Це скорочення від вислову Forgiving All My Enemies ("Прощення усіх моїх ворогів").

4. Ісус Христос

На правому плечі Антуана Грізманна нанесений портрет Ісуса Христа.

Значення: Антуан Грізманн надзвичайно віруючий, тож татуювання з Ісусом Христом нагадує про готовність прийняти нас, пробачити, обійняти. Це татуювання – ще один доказ сильної віри та любові до християнства.

Варте уваги Ліонель Мессі: що означають татуювання на тілі нового "Короля футболу"

5. Цитата на його зап'ясті

На правому зап'ясті Антуана Грізманна є цитата, написана арабською мовою. Вона читається як "Fais de ta vie un reve, et fais de tonve une realite".

Значення: це цитата відомого французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері, автора всесвітньо відомого оповідання "Маленький принц". Цитата на його зап'ясті означає "зробіть своє життя мрією і втільте мрію в реальність".

6. Діва Марія

На внутрішній частині правої руки Грізманна є Діви Марії.

7. Татуювання око

На внутрішній стороні правого біцепса Антуана є татуювання у вигляді ока.

8. Розаріум

На його правому передпліччі "висить" розаріум з Хрестом.

Значення: це татуювання – символ твердої віри та любові до християнства.

Читай також Олів'є Жіру: що означають татуювання на тілі форварда "Челсі"

Антуан Грізманн – крутий футболіст, а також надзвичайно віруюча людина. Тож більшість татуювань на його тілі присвячені саме вірі в Бога. Також він завжди покладається на рідних, тож і для них залишив місце на своєму тілі.