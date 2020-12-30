Антуан Гризманн: что означают татуировки на теле форварда "Барселоны"
Антуан Гризманн – французский футболист, форвард испанского клуба Барселона, а также сборной Франции. Его признали лучшим бомбардиром и лучшим игроком Евро-2016. Француз очень верующий и является горячим поклонником боди-арта. Разберемся на Men 24 какие татуировки есть на теле Гризманна.
29-летний футболист Антуан Гризманн украсил свое тело несколькими татуировками. Рассказываем на Men 24, что они значат для него!
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1. НАДЕЖДА
- На косточках пальцев правой руки Гризманна есть татуировка. Это слово "HOPE", которое переводится на украинский как "НАДЕЖДА".
Значение: татуировку на пальцах Гризманна заметили во время матча Международного Кубка чемпионов Европы 2018 между Атлетико Мадрид и ФК Интер на стадионе Ванда Метрополитан 11 августа 2018 в Мадриде. Это тату для Антуана – источник мотивации.
2. Инициалы, звезды и облака
- На правом предплечье в Гризманна есть татуировка с инициалами, звездами и облаками.
Значение: На теле Антуана есть инициалы с именами его родных, за которыми следуют облака и звезды. Буква "А" означает имя его отца Алена Гризманн, "И" – имя его матери Изабель Гризманн, "Е" – имя его жены Эрики Чоперены. Все эти татуировки – знак благодарности им.
3. FAME
- На запястье правой руки Антуана есть слово, которое читается как "СЛАВА".
Значение: на эту татуировку Гризманна вдохновил четвертый студийный альбом американского певца Криса Брауни под названием "FAME". Это сокращение от выражения Forgiving All My Enemies ("Прощение всех моих врагов").
4. Иисус Христос
- На правом плече Гризманна нанесен портрет Иисуса Христа.
Значение: Гризманн чрезвычайно верующий, поэтому татуировки с Иисусом Христом напоминает о готовности принять нас, простить, обнять. Эти татуировки – еще одно доказательство сильной веры и любви к христианству.
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5. Цитата на его запястье
- На правом запястье Гризманна есть цитата, написанная на арабском языке. Она читается как "Fais de ta vie un reve, et fais de tonve une realite".
Значение: это цитата известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, автора всемирно известного рассказа "Маленький принц". Цитата на его запястье означает "сделайте свою жизнь мечтой и воплотите мечту в реальность".
6. Дева Мария
- На внутренней части правой руки Гризманна можно увидеть Деву Марию.
7. Татуировки глаз
- На внутренней стороне правого бицепса Антуана есть татуировка в виде глаза.
8. Розариум
- На его правом предплечье "висит" розариум с Крестом.
Значение: эта татуировка – символ твердой веры и любви к христианству.
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Антуан Гризманн – крутой футболист, а также чрезвычайно верующий человек. Поэтому большинство татуировок на его теле посвящены именно вере в Бога. Также он всегда полагается на родных, поэтому и для них оставил место на своем теле.
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