Антуан Гризманн – французский футболист, форвард испанского клуба Барселона, а также сборной Франции. Его признали лучшим бомбардиром и лучшим игроком Евро-2016. Француз очень верующий и является горячим поклонником боди-арта. Разберемся на Men 24 какие татуировки есть на теле Гризманна.

29-летний футболист Антуан Гризманн украсил свое тело несколькими татуировками. Рассказываем на Men 24 , что они значат для него!

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1. НАДЕЖДА

На косточках пальцев правой руки Гризманна есть татуировка. Это слово "HOPE", которое переводится на украинский как "НАДЕЖДА".

Значение: татуировку на пальцах Гризманна заметили во время матча Международного Кубка чемпионов Европы 2018 между Атлетико Мадрид и ФК Интер на стадионе Ванда Метрополитан 11 августа 2018 в Мадриде. Это тату для Антуана – источник мотивации.

2. Инициалы, звезды и облака

На правом предплечье в Гризманна есть татуировка с инициалами, звездами и облаками.

Значение: На теле Антуана есть инициалы с именами его родн ых , за которыми следуют облака и звезды. Буква "А" означает имя его отца Алена Гризманн, "И" – имя его матери Изабель Гризманн, "Е" – имя его жены Эрики Чоперен ы . Все эти татуировки – знак благодарности им.

3. FAME

На запястье правой руки Антуана есть слово, которое читается как "СЛАВА".

Значение: на эту татуировку Гризманна вдохновил четвертый студийный альбом американского певца Криса Брауни под названием "FAME". Это сокращение от выражения Forgiving All My Enemies ("Прощение всех моих врагов").

4. Иисус Христос

На правом плече Гризманна нанесен портрет Иисуса Христа.

Значение: Гризманн чрезвычайно верующий, поэтому татуировки с Иисусом Христом напоминает о готовности принять нас, простить, обнять. Эти татуировки – еще одно доказательство сильной веры и любви к христианству.

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5. Цитата на его запястье

На правом запястье Гризманна есть цитата, написанная на арабском языке. Она читается как "Fais de ta vie un reve, et fais de tonve une realite".

Значение: это цитата известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, автора всемирно известного рассказа "Маленький принц". Цитата на его запястье означает "сделайте свою жизнь мечтой и воплотите мечту в реальность".

6. Дева Мария

На внутренней части правой руки Гризманна можно увидеть Деву Марию.

7. Татуировки глаз

На внутренней стороне правого бицепса Антуана есть татуировка в виде глаза.

8. Розариум

На его правом предплечье "висит" розариум с Крестом.

Значение: эта татуировка – символ твердой веры и любви к христианству.

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