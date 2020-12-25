Раян Гослінг – добре відомий актор, музикант, письменник, а також режисер. Зірка "Ла-Ла Ленду" зустрічається з Євою Мендес і має 2 донечок Есмеральду й Амаду Лі. Він любить татуювання, а також часто покриває своє тіло тимчасовими малюнками для ролей. Men 24 спробує розібратися, що означають тату на тілі Раяна Гослінга.

Раян Гослінг крутий і талановитий актор. А його тіло прикрашають кілька цікавих і кумедних водночас татуювань. Гайда розбиратися разом з Men 24, які татуювання нанесені на тіло Раяна Гослінга.

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1. Дерево дарування

На лівому плечі актора можна побачити досить велике татуювання.

Значення: коли він був дитиною, мама Раяна, Донна, читала йому та його старшій сестрі книгу "The Giving Tree" ("Дерево дарування") письменника Шела Сільверстейна. Він, до слова, малював ілюстрації для Playboy свого часу. На жаль, у віці 11 років його батьки розлучилися. Тож не виключено, що татуювання нагадує йому про щасливе та безтурботне дитинство.



Дерево дарування нагадує Гослінгу щасливе дитинство / Фото pinterest

2. Кактус

На лівому передпліччі ти можеш побачити кумедне татуювання кактуса.

Значення: ти будеш здивованим, але це не кактус. Це рука монстра, яку собі Раян Гослінг набив самостійно.

Передбачається, що одне з моїх татуювань мало б зображувати руку монстра, який випустив закривавлене серце. Але я сам зробив його за допомогою набору для татуювань, тому він нагадує кактус,

– розповідає Гослінг.



На цьому татуювання рука монстра, а не кактус / Фото esquire

3. ЕСМЕ

На кісточках пальців актора теж було татуювання.

Значення: Раян просто наніс на кісточки пальців перші кілька літер імені його доньки Есмеральди. Ми трохи повивчали свіжі фото Гослінга. На них татуювання з ініціалами не видно.



Татуювання ЕСМЕ присвячене його доньці Есмеральді / Фото

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4. Примарна дама та скелет

У Раяна Гослінга на внутрішній стороні лівої руки є ще одне дивне татуювання.

Значення: на цьому татуювання зображена примарна дама зі скелетом. Кажуть, жінку звали Теда Бара, і вона була відомою актрисою в епоху німого кіно. З 1914 по 1926 роки вона знялася у понад 40 фільмах.



Кажуть, татуювання присвячене актрисі Теді Бері / Фото pinterest

5. Штрих-код

На лівому зап'ясті ще одне татуювання, яке Гослінг зробив собі сам.

Значення: креативний Раян вирішив знову взяти машинку для татуювань. Саморобні малюнки він називає "смішними". За словами Гослінга, "татуювання ніколи не повинні мати сенс, тому що у певний момент ти зненавидиш його, тому воно має розсмішити тебе".



Решта татуювань на тілі Раяна Гослінга з'являються лише у кіно / Фото Atsushi Nishijima

Раян Гослінг не фанат величезної кількості татуювань на тілі. Але частина його малюнків зроблені власноручно. Сам же актор зізнається, що надто багато сенсу вкладати у тату не потрібно, щоб потім не засмучуватися!

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