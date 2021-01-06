Бен Аффлек – американский актер, кинорежиссер и сценарист. Кроме своей профессии, он также известен загадочными и странными татуировками, о которых даже не жалеет. Men 24 предлагает взглянуть на татуировки на его теле, а также разобраться, что же они означают.

Кто бы знал, что у Бэтмена Бена Аффлека за костюмом скрывается множество откровенно странных татуировок. Айда вместе с Men 24 разбираться, что же он нанес на свое тело, и что эти рисунки для него значат.

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Я был молодым. Это было весело и круто. Мне очень жаль, но это хороший урок для решений, которые имеют важные и длительные последствия,

– прокомментировал Бен свои татуировки в одном из интервью.

1. Дельфин

Бен нарисовал дельфина на правом краю нижней части спины.

Значение: эта татуировка, которую почти никогда не видели на фотографиях Бена, – прикрытие прежнего рисунка Бена, какой содержал имя его бывшей. Они встречались в старшей школе.

2. Гигантский феникс

На всю спину Бена Аффлека набитая огромная татуировка с фениксом.

Значение: Бен обратил на себя внимание, когда его гигантскую татуировку увидели во время съемок сцен без рубашки для его фильма Netflix "Тройная граница". Ранее Бен заявил, что это временная татуировка, но впоследствии добавил, что она настоящая и имеет важное значение. Правда, в шутку называет эту татуировку "фениксом, что поднимается из задницы" .



На спине Бена Аффлека можно увидеть гигантского феникса / Фото BACKGRID

3. О.В.

У Бена Аффлека есть таинственная татуировка с буквами OV на лопатке, а также надписью MOH NON-TE над ними и TA OR под ними.



Татуировки с загадочными буквами на теле Бена Аффлека / Фото bodyartguru

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4. Крест и цветы

У Бена на левом бицепсе есть огромный крест, окруженный множеством цветов.

Значение: эти цветы, нарисованные вокруг креста, – обновленная версия его старой татуировки на том же плече. Раньше там был перевернут ый крест с ромбами и картами туза пикового.



На левом бицепсе есть огромный крест и цветы вокруг него / Фото BACKGRID

5. Колючая проволока с деревом и полосой роз

Дерево и полоса роз появились на месте, где была татуировка с колючей проволокой на правом бицепсе.

Бен Аффлек – пример тех актеров, которые не слишком жалеют о своих татуировках. Он просто перебивает старые и не очень удачные новыми. Главное, чтобы не дошло до черных забитых рук.