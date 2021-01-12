Броді Дженнер – американський телеведучий, модель і діджей, а також зведений брат Кім Кардашян і рідний для Кайлі Дженнер. Він знімався у реаліті-шоу "Принци з Малібу", "Голлівудські пагорби" та "Броманс". А у 2013 році знову повернувся на телебачення у шоу "Йти в ногу з Кардашян". Броді Дженнер має на своєму тілі кілька татуювань. Гайда з Men 24 розбиратися, що вони означають.

Якщо ти ще пам'ятаєш, хто така Авріл Лавін, то тобі буде цікаво, чому на тілі Броді Дженнера є татуювання з її іменем. Але не лише на імені співачки ми зробимо акцент. Men 24 розповість, що означають татуювання на тілі брата Кім Кардашян і Кайлі Дженнер.

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1. MLO

На верхній стороні правої руки витатуйовані літери MLO.

Значення: MLO стосується лише місцевих мешканців Малібу. Таке татуювання робить собі молодь, яка живе у цьому місті. Броді набив це тату, оскільки він народився у Каліфорнії. Відразу ж згадуємо, що він знімався у шоу "Принци з Малібу".

2. Тату з прізвищем

На лівій стороні тіла Броді вертикально витатуйоване прізвище Дженнер.

Значення: не складно здогадатися, що Дженнер – прізвище, яке він отримав від свого батька, котрого тоді ще звали Брюс Дженнер. Тепер він, до слова, жінка. І звуть його Кейтлін Дженнер.

3. Римські цифри

На внутрішній стороні його правої руки, трохи нижче ліктя, витатуйовані цифри XXV.

Значення: цифра 25 має особливе значення для моделі й актора. Таке ж татуювання є й в Авріл Лавін. Далі розповімо, до чого тут вона.

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4. Avril

На внутрішній стороні його лівої руки, трохи нижче ліктя, є татуювання з ім'ям Авріл і зіркою замість крапки над літерою і.

Значення: Броді набив собі татуювання з іменем Авріл Лавін, адже вони зустрічалися. Тривало це, щоправда, недовго – з 2010 по 2012 роки.

5. Літери B та TCB

Збоку його правого зап'ястя витатуйована літера B. А на внутрішній стороні – абревіатура TCB та блискавка.

Значення: літера B означає ім'я його батька, Брюса Дженнера. Броді – великий шанувальник Елвіса Преслі, тому він зробив своє знамените татуювання з девізом TCB, що означає "Турбота про бізнес". Блискавка означає, що це відбувається в одну мить.

6. Татуювання з літерами

На внутрішній стороні його лівого зап'ястя витатуйовані три літери.

7. Татуювання на пальцях

Права рука Броді покрита безліччю маленьких татуювань. На вказівному пальці – кнопка вмикача. На середньому пальці – хрест між двома лініями з двома витатуйованими крапками під ними. Безіменний палець прикрашає літера T і дві витатуйовані під нею крапки. На правому великому пальці можна побачити наконечник стріли. А на кісточках – різні символи. Також є низка літер на самій руці моделі.

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Броді Дженнер – прихильник мінімалістичних татуювань, які мають важливе значення для моделі й актора. Тож зовсім не обов'язково забивати собі цілі рукави. Іноді достатньо кількох невеликих малюнків, які підкреслять твій образ і характер.