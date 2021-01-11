Сильвестр Сталлоне – американський актор, режисер, сценарист і продюсер. Він прославився у 1976 році після ролі Роккі Бальбоа у фільмі "Роккі". Також він зіграв Джона Рембо у фільмі "Рембо", найманця Барні Росса у "Нестримних". Сталлоне – один з найпопулярніших акторів Голлівуду. А ще на його тілі є кілька татуювань. Men 24 спробує розібратися, що означають тату на тілі Сильвестра Сталлоне.

74-річний Сильвестр Сталлоне один з культових голлівудських акторів. Фільми з ним обожнюють мільйони, а багато хлопців по усьому світу завжди мріяли бути таким як він. Men 24 розповідає тобі, що означають татуювання на тілі Сильвестра Сталлоне!

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1. Татуювання на спині

На спині Сильвестра Сталлоне є велике татуювання ангела з крилами кольору іржі. Полум'я підіймається до його тіла, пробитого кинджалом. Це татуювання завершує композицію татуювань на спині Сталлоне. Воно об'єднує малюнки на плечах. На одному з них є прапор з іменами Софія, Скарлетт, Сістіна.

Значення: імена на прапорі – імена його доньок Софії, Скарлетт і Сістін. Неймовірне татуювання зробив Фзефф Когу.



На спині він наніс гігантське тату з ангелом й іменами доньок / Фото tumblr

2. Портрет на правому біцепсі

На правому плечі зірки Рембо є татуювання з портретом жінки. У неї на задньому плані видніється тигр. Навколо портрета намальовані 3 троянди, а сам малюнок завершений синім фоном, який підіймається вгору та зливається з татуюванням на спині.

Значення: портрет Дженніфер Флавін, дружини Сильвестра. 3 троянди мають приховане значення, оскільки вони символізують донечок Дженніфер і Сильвестра. У кожної з них є друге ім'я – Роза.



На правому біцепсі Сталлоне можна побачити портрет його дружини / Фото pinterest

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3. Кінь та очі

На лівому плечі актора є татуювання коричневого коня. Трохи нижче нього можна побачити пару блакитних очей.

Значення: пара очей належить його дружині Дженніфер. А кінь відсилає до його прізвиська, яка має Сильвестр. Завдяки ролі Рокі Бальбоа він отримав прізвисько Італійський жеребець.

4. Череп і ворона

На правій стороні його грудей є велике татуювання черепа, оповите червоною виноградною лозою, а також листям троянд, яке йде від його правого плеча. На лівій стороні його грудей зображене велике татуювання ворони з полум'ям на її тілі.



На грудях Сильвестра можна побачити тату з черепом і вороною / Фото pinterest

Сильвестр Сталлоне не розмінюється на дріб'язок. Якщо вже набивати татуювання, то з розмахом і важливим змістом. Він зумів поєднати кілька малюнків в одне полотно, яке вражає кожного, хто бачить татуювання на тілі Сталлоне.

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