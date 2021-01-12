Броди Дженнер – американский телеведущий, модель и диджей, а также сводный брат Ким Кардашян и родной для Кайли Дженнер. Он снимался в реалити-шоу "Принцы с Малибу", "Голливудские холмы" и "Броманс". А в 2013 году снова вернулся на телевидение в шоу "Идти в ногу с Кардашьян". Броди Дженнер имеет на своем теле несколько татуировок. Айда с Men 24 разбираться, что они означают.

Если ты помнишь, кто такая Аврил Лавин, то тебе будет интересно, почему на теле Броди Дженнера есть татуировка с ее именем. Но не только на имени певицы мы сделаем акцент. Men 24 расскажет, что означают татуировки на теле брата Ким Кардашян и Кайли Дженнер.

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1. MLO

На верхней стороне правой руки вытатуированные буквы MLO.

Значение: MLO касается только местных жителей Малибу. Такую татуировку делает себе молодежь, которая живет в этом городе. Броди набил это тату, поскольку он родился в Калифорнии. Сразу же вспоминаем, что он снимался в шоу "Принцы с Малибу".

2. Тату с фамилией

На левой стороне тела Броди вертикально вытатуирована фамилия Дженнер.

Значение: не сложно догадаться, что Дженнер – фамилия, которую он получил от своего отца, какого тогда еще звали Брюс Дженнер. Теперь он, к слову, женщина. И зовут его Кейтлин Дженнер.

3. Римские цифры

На внутренней стороне его правой руки, чуть ниже локтя, вытатуированные цифры XXV.

Значение: цифра 25 имеет особое значение для модели и актера. Такая же татуировка есть и у Аврил Лавин. Далее расскажем, причем здесь она.

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4. апрель

На внутренней стороне его левой руки, чуть ниже локтя, есть татуировка с именем Аврил и звездой вместо точки над буквой і.

Значение: Броди набил себе татуировку с именем Аврил Лавин, ведь они встречались. Продолжалось это, правда, недолго – с 2010 по 2012 годы.

5. Буквы B и TCB

Сбоку его правого запястья вытатуирована буква B. А на внутренней стороне – аббревиатура TCB и молния.

Значение: буква B означает имя его отца, Брюса Дженнера. Броди – большой поклонник Элвиса Пресли, поэтому он сделал свою знаменитую татуировку с девизом TCB, что означает "Забота о бизнесе". Молния означает, что это происходит в одно мгновение.

6. Татуировки с буквами

На внутренней стороне его левого запястья вытатуированные три буквы.

7. Татуировки на пальцах

Правая рука Броди покрыта множеством маленьких татуировок. На указательном пальце – кнопка выключателя. На среднем пальце – крест между двумя линиями с двумя вытатуированными точками под ними. Безымянный палец украшает буква T и две вытатуированные под ней точки. На правом большом пальце можно увидеть наконечник стрелы. А на косточках – разные символы. Также есть ряд букв на самой руке модели.

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